Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε στον Πύργο CITIC, το ψηλότερο κτίριο στο Πεκίνο, προκαλώντας ζημιές στην εξωτερική πλευρά του ουρανοξύστη και πτώση συντριμμιών.

Αυτόπτες μάρτυρες και οπτικό υλικό επιβεβαιώνουν την απομάκρυνση των παρευρισκόμενων και την άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στοιχεία από το διαδίκτυο υποδεικνύουν ότι το αεροσκάφος ήταν ελαφρύ αθλητικό μοντέλο, το οποίο παρουσίασε σοβαρή απόκλιση από την προγραμματισμένη πορεία πτήσης του.

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ παραμένει άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών από τη σύγκρουση στο κτίριο των 108 ορόφων.

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Ένα μικρό αεροσκάφος φαίνεται να χτύπησε το ψηλότερο κτίριο στην κινεζική πρωτεύουσα το απόγευμα της Παρασκευής, σε ένα σοκαριστικό περιστατικό σε μια από τις πιο οχυρωμένες πόλεις στον κόσμο.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η συντριβή προκάλεσε θύματα ή πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος. Η προέλευση του αεροσκάφους και οι συνθήκες που οδήγησαν στη συντριβή ήταν επίσης άγνωστες.



Αυτόπτης μάρτυρας μεταφέρει στο Reuters ότι από μία πλευρά του κτιρίου λείπει ένα κομάτι υαλοπίνακα ενώ βίντεο απεικονίζουν γυάλινα πάνελ να πέφτουν στο κενό.

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Πρόκειται για τον Πύργο CITIC ή China Zun, ένας ουρανοξύστης 108 ορόφων στο ανατολικό Πεκίνο.

Αποτελεί την έδρα του κρατικού ομίλου CITIC Group και είναι το ψηλότερο κτίριο στην κινεζική πρωτεύουσα με 518 μέτρα ύψος.

PLANE CRASHES INTO 518-METER BEIJING SKYSCRAPER CAUSING IMMEDIATE EVACUATION



​A small aircraft reportedly collided with the 1,700-foot-tall China Zun skyscraper in Beijing before crashing to the ground.



The impact shattered at least two upper-floor windows, scattering office… pic.twitter.com/K1MUTNpYSp — Inside the conflict (@InsidConflict) June 26, 2026

Υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο, με ορισμένους δρόμους που οδηγούν στο κτίριο να είναι κλειστοί για αυτοκίνητα. Αστυνομικοί εντοπίστηκαν να σταματούν άτομα από το να βγάζουν φωτογραφίες και να απομακρύνουν άτομα από το κτίριο.

Ένας δημοσιογράφος του CNN είδε ανθρώπους να απομακρύονται από τον ουρανοξύστη και να συγκεντρώνονται στους δρόμους κοντά στην είσοδο, μαζί με πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά και ένα ασθενοφόρο.

NEW: Small plane crashes into Beijing's CITIC Tower, sending debris falling pic.twitter.com/A8FFehuqk3 Advertisement June 26, 2026

Το CNN επικοινώνησε με τις αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

Εικόνες στο διαδίκτυο που δείχνουν τον κωδικό κυκλοφορίας του αεροπλάνου φαίνεται να υποδεικνύουν ένα εγχώριας κατασκευής ελαφρύ αθλητικό αεροσκάφος, ένα Sunward SA 60L Aurora, που ανήκει σε μια τοπική εταιρεία γενικής αεροπορίας.

A small aircraft collided with Beijing’s 109-story CITIC Tower, the world’s 10th tallest building, after straying from its assigned flight path while returning to Shifosi Airport. pic.twitter.com/KJvySNb8oR Advertisement June 26, 2026

Μη επαληθευμένα δεδομένα πτήσης από το Flightradar24 που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν μια σοβαρή απόκλιση από την πορεία πτήσης του αεροσκάφους.

Από την 1η Μαΐου, η κινεζική πρωτεύουσα είναι ουσιαστικά απαλλαγμένη από drones βάσει σαρωτικών νέων κανόνων. Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να αγοράζουν, να νοικιάζουν ή να πετούν drones χωρίς κυβερνητική έγκριση εντός της εκτεταμένης δικαιοδοσίας της πόλης.

WATCH: A small plane has crashed into the CITIC Tower in Beijing, China, according to authorities.



The number of injuries remains unknown as emergency services respond. pic.twitter.com/fFHXEnCtI1 Advertisement June 26, 2026

Beijing's CITIC Tower just got hit by a tiny Sunward SA 60L Aurora (B-12PP). 528m tall, one of the world's tallest, and a GA trainer plane takes a chunk out of it? Footage shows debris raining down, tail section on the ground. Authorities quick to say 'stop sharing'. pic.twitter.com/gMb2GABqo8 — Fahad Naim (@Fahadnaimb) June 26, 2026

🚨 LATEST FOOTAGE: Scenes from Beijing after a small aircraft reportedly crashed following a collision with the China Zun CITIC Tower, one of the city's tallest buildings. https://t.co/ssrdg9si5B pic.twitter.com/W4QenpNboD — U M A R (@Maaalik9) June 26, 2026

Μια γυναίκα με το επώνυμο Λιν δήλωσε στην εφημερίδα South China Morning Post ότι εκκενώθηκε επειγόντως από το κτίριο στις 6 μ.μ.

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«Έτρεξα έξω χωρίς την ταυτότητά μου ή την τσάντα μου», είπε.

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Ένας περαστικός που εργάζεται σε κοντινό κτίριο είπε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο γύρω στις 5.40 μ.μ., αλλά πρόσθεσε ότι δεν είχε δει το τροχαίο. Η αστυνομία απέκλεισε τους δρόμους γύρω από το σημείο του συμβάντος και διέλυσε το πλήθος, διατηρώντας ισχυρή αστυνομική παρουσία γύρω από τον ουρανοξύστη.

Πολλά ασθενοφόρα εθεάθησαν επίσης παρκαρισμένα κοντά στο κτίριο.

Φωτογραφίες των συντριμμιών που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειξαν ότι ο αριθμός κυκλοφορίας του αεροσκάφους ήταν B-12PP, και τα αρχεία του Flightradar24 αναγνωρίζουν το αεροπλάνο ως Sunward SA60L Aurora – ένα διθέσιο, μονοκινητήριο ελαφρύ αθλητικό αεροσκάφος που κατασκευάζεται από την κινεζική Starair Aircraft Co.

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Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκε ότι το ελαφρύ αθλητικό αεροσκάφος λειτουργούσε από μια τοπική εταιρεία που προσφέρει ιδιωτική εκπαίδευση πιλότων, εναέριες περιηγήσεις και διαχείριση αεροσκαφών. Οι κλήσεις προς την εταιρεία παρέμειναν αναπάντητες την Παρασκευή το βράδυ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό. Οι αναρτήσεις σχετικά με τη συντριβή αφαιρέθηκαν γρήγορα από τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή; Reuters, CNN, South China Morning Post