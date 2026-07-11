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Τραγωδία συγκλονίζει τις Μπαχάμες, καθώς 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωσή του στο νησί North Andros.

Το αεροσκάφος τύπου Cessna 402 εκτελούσε εσωτερική πτήση από το διεθνές αεροδρόμιο Lynden Pindling της Νασάου προς το αεροδρόμιο San Andros, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρουσίασε πρόβλημα και κατέπεσε σε περιοχή με θάμνους.

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Στο αεροσκάφος επέβαιναν εννέα επιβάτες και ο πιλότος. Παρά τις αρχικές αναφορές για έναν επιζώντα, οι Αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι υπέκυψε στα τραύματά του.

A Cessna 402 carrying 10 people crashed in North Andros, Bahamas, killing everyone on board. The government has temporarily grounded Flamingo Air flights as authorities investigate the tragedy. #Bahamas #PlaneCrash #Aviation pic.twitter.com/zfnd0byEi8 July 11, 2026

«Μέρα γιορτής έγινε μέρα πένθους»

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την ημέρα που οι Μπαχάμες γιόρταζαν την 53η επέτειο της ανεξαρτησίας τους.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Φίλιπ Ντέιβις, δήλωσε ότι η ημέρα των εορτασμών μετατράπηκε σε ημέρα εθνικού πένθους.

Οι ταυτότητες των νεκρών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί από τις Αρχές.

Ten people killed after plane crash off the coast of the Bahamas https://t.co/PkjEdSPNHH via @DailyMail Advertisement July 11, 2026

Προσωρινό «πάγωμα» στις πτήσεις της Flamingo Air

Το αεροσκάφος ανήκε στη Flamingo Air, εταιρεία αερομεταφορών με βάση τις Μπαχάμες.

Μετά το δυστύχημα, το υπουργείο Αεροπορίας ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή του πιστοποιητικού λειτουργίας της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο ασφαλείας και όχι για ποινική ή διοικητική κύρωση.

Οι Aρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια της συντριβής, ενώ ειδικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

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🚨🇧🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update: New ADS data shows a Cessna 402C aircraft has crashed in north San Andros in the Bahamas has crashed killing 7 people today.



The aircraft with registration(#C6FLX)

that departed from Nassau before going down in North San Andros, Bahamas, The AAIA… pic.twitter.com/gfeG4hpXg5 — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 10, 2026

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