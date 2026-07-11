Τραγωδία συγκλονίζει τις Μπαχάμες, καθώς 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωσή του στο νησί North Andros.
Το αεροσκάφος τύπου Cessna 402 εκτελούσε εσωτερική πτήση από το διεθνές αεροδρόμιο Lynden Pindling της Νασάου προς το αεροδρόμιο San Andros, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρουσίασε πρόβλημα και κατέπεσε σε περιοχή με θάμνους.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν εννέα επιβάτες και ο πιλότος. Παρά τις αρχικές αναφορές για έναν επιζώντα, οι Αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι υπέκυψε στα τραύματά του.
«Μέρα γιορτής έγινε μέρα πένθους»
Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την ημέρα που οι Μπαχάμες γιόρταζαν την 53η επέτειο της ανεξαρτησίας τους.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, Φίλιπ Ντέιβις, δήλωσε ότι η ημέρα των εορτασμών μετατράπηκε σε ημέρα εθνικού πένθους.
Οι ταυτότητες των νεκρών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί από τις Αρχές.
Προσωρινό «πάγωμα» στις πτήσεις της Flamingo Air
Το αεροσκάφος ανήκε στη Flamingo Air, εταιρεία αερομεταφορών με βάση τις Μπαχάμες.
Μετά το δυστύχημα, το υπουργείο Αεροπορίας ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή του πιστοποιητικού λειτουργίας της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο ασφαλείας και όχι για ποινική ή διοικητική κύρωση.
Οι Aρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια της συντριβής, ενώ ειδικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.