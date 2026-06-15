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Ένα ρωσικό στρατιωτικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου Tupolev Tu-22M3 συνετρίβη τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Το σοβαρό περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

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🚨✈️ BREAKING: A Russian Tu-22M3 strategic bomber has crashed in Russia's Irkutsk Oblast.



There is currently no information regarding the fate of the crew. pic.twitter.com/fQ8E1lx70R — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 15, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να εκτιναχθούν εγκαίρως από το αεροσκάφος και επέζησαν του δυστυχήματος. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της συντριβής.

Παράλληλα, μη επαληθευμένα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές της πτήσης. Στα πλάνα διακρίνεται ένα αεροσκάφος να χάνει ύψος και να πέφτει με τη μύτη σε πυκνά δασωμένη περιοχή κοντά στις όχθες του ποταμού Άνγκαρα, ενώ αμέσως μετά την πρόσκρουση υψώνεται μια μεγάλη στήλη καπνού.

Η αυθεντικότητα των βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες ρωσικές αρχές.