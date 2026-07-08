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Σε εξέλιξη είναι από τις αρχές του Πακιστάν η έρευνα για τον εντοπισμό ενός μεταγωγικού Boeing 737 που μετέφερε πενταμελές πλήρωμα και εξαφανίστήκε ανοιχτά του Καράτσι, πόλη στο νότιο άκρο της χώρας.

Το αεροσκάφος, όπως αναφέρει το BBC, παρουσίασε απότομη κάθοδο και έχασε την επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας την Τρίτη, στις 21:21 τοπική ώρα σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές.

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Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση με προορισμό το Καράτσι, προερχόμενο από τη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ανήκε στην K2 Airways, μια ιδιωτική εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων με έδρα το Καράτσι, που ιδρύθηκε το 2018.

Λίγα λεπτά πριν από την κάθοδο, είχε αναφερθεί πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης, όπως δήλωσε η αρχή των αεροδρομίων. Το αεροσκάφος ανήκε στην K2 Airways, μια ιδιωτική εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων με έδρα το Καράτσι. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της η K2 Airways κατονόμασε τα πέντε μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος και δήλωσε ότι «συνεργάζεται πλήρως με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες». «Συνεχίζουμε να προσευχόμαστε θερμά για την ασφάλεια των συναδέλφων μας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το Flightradar24, μια πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος παρουσίασε απότομη διακύμανση στο υψόμετρο πριν από μια απότομη κάθοδο.

Διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του αγνοούμενου αεροσκάφους, όπως ανακοίνωσε η αρχή διαχείρισης του αεροδρομίου.

Το τελευταίο σοβαρό αεροπορικό συμβάν στο Πακιστάν αφορούσε μια εσωτερική επιβατική πτήση το 2020. Σε εκείνο το περιστατικό, ένα αεροσκάφος της Pakistan International Airlines συνετρίβη κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο του Καράτσι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες, πλην δύο, από τους συνολικά 99 ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτό.