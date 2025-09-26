Μία μόλις μέρα μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος υλοποίησε τη δέσμευσή του για αγορά 75 (από τα 225 συνολικά) αεροσκαφών από την Boeing, ως ένα από τα ανταλλάγματα που προσέφερε στις ΗΠΑ για την αποδέσμευση της πώλησης των F-16 και F-35.

Σήμερα, η τουρκική αεροπορική εταιρία Turkish Airlines ανακοίνωσε την αγορά των 75 αεροσκαφών, από τα οποία τα 50 έγιναν ήδη παραγγελία ενώ τα 25 θα είναι σε καθεστώς εναλλακτικής επιλογής (option) για τους τύπους B787-9 και B-787-10.

Σε μία ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης η τουρκική αεροπορική εταιρία ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Boeing για τη συνολική αγορά 150 αεροσκαφών. Από αυτά, τα 100 σε παραγγελία και τα υπόλοιπα 50 σε καθεστώς εναλλακτικής επιλογής για τους τύπους 737-8/10 MAX.

Φυσικά, η σύμφωνα της Turkish Airlines για τις παραγγελίες θα εξαρτηθεί από το πόσο επιτυχής θα είναι η κατάληξη των συζητήσεων που διεξάγονται με την εταιρία παραγωγής κινητήρων CFM International.