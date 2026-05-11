Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαίου, υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δράστες απέσπασαν ποσό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τρεις ληστές οπλισμένοι με καλάσνικοφ εισέβαλαν στο κατάστημα περίπου στις 10 το πρωί, λίγη ώρα μετά το άνοιγμά του. Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ενώ έφεραν βαρύ οπλισμό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι κινήσεις τους ήταν απόλυτα οργανωμένες και ψύχραιμες, γεγονός που δείχνει πως γνώριζαν τις διαδικασίες ασφαλείας της τράπεζας. Παρέμειναν μέσα στο υποκατάστημα περίπου 30 λεπτά, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρονοκαθυστέρησης που απαιτείται για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.

Advertisement

Advertisement

Μόλις απέκτησαν πρόσβαση στα χρήματα, άρπαξαν περισσότερα από 200.000 ευρώ και διέφυγαν με αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ως όχημα διαφυγής.

Κάτοικοι της περιοχής υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της ληστείας δεν εμφανίστηκε αστυνομική δύναμη στο σημείο. «Αστυνομία δεν φάνηκε ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία.

Φωτογραφίες πολιτών