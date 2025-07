Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/3) ότι υπέγραψε με την Boeing μια σύμβαση για την κατασκευή της νέας γενιάς μαχητικών αεροσκαφών, των F-47.

Αυτά τα νέα, εξελιγμένα αεροσκάφη, θα αντικαταστήσουν την προηγούμενη γενιά, τα F-22 που χρησιμοποιούνται από την αμερικανική πολεμική αεροπορία εδώ και περίπου μια εικοσαετία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ είπε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει το ύψος της σύμβασης, για λόγους ασφαλείας. Ωστόσo αρκετά ΜΜΕ αναφέρουν πως είναι άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί» αυτή τη νέα γενιά μαχητικών, διαβεβαίωσε.

«Οι στρατηγοί επέλεξαν αυτήν την ονομασία, είναι ένας ωραίος αριθμός, το F-47», υπογράμμισε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

President Trump announced Boeing won a contract to design and build the US's next-generation fighter jet, beating out rival Lockheed Martin for the multibillion dollar program https://t.co/yhsaUUyGpW pic.twitter.com/i84LywxL2s