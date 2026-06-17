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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στο Τέξας, προκαλώντας σκηνές πανικού και συγκλονιστικές προσπάθειες διάσωσης από περαστικούς και διασώστες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον αυτοκινητόδρομο Texas State Highway Loop 20, κοντά στην πόλη Λάρεντο. Σύμφωνα με τον ερευνητή της αστυνομίας Χοσέ Μπαέζα, το αεροσκάφος τύπου Cessna Citation Latitude, στο οποίο επέβαιναν 6 άτομα, πραγματοποίησε απότομη κάθοδο πριν συντριβεί στο οδόστρωμα.

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Το επιχειρηματικό τζετ είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Λος Κάμπος στο Μεξικό με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Μπέργκστορμ στο Όστιν. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ωστόσο, φέρεται να παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να εκτρέψει την πορεία του προς το Λάρεντο, επιχειρώντας αναγκαστική προσγείωση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν το αεροσκάφος αναποδογυρισμένο και τυλιγμένο στις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν τον αυτοκινητόδρομο. Στις εικόνες διακρίνονται πολίτες και διασώστες να προσπαθούν απεγνωσμένα να ανοίξουν το πιλοτήριο και τις εξόδους διαφυγής, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο.

Μέσα σε λίγα λεπτά εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές, καθώς ορισμένοι από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν τραυματισμένοι από τα συντρίμμια, προτού η φωτιά επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους.

Αυτόπτης μάρτυρας, η Ζάιρα Γκάρσα, περιέγραψε πως είδε επιβάτες να προσπαθούν να σπάσουν το παράθυρο του πιλοτηρίου για να απεγκλωβιστούν, ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταματούσαν για να προσφέρουν βοήθεια.

«Ήταν σαν σκηνή από κινηματογραφική ταινία. Ήμουν σε σοκ», δήλωσε, τονίζοντας ότι φοβόταν διαρκώς το ενδεχόμενο έκρηξης του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις νεαροί επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος κατάφεραν να διαφύγουν από το φλεγόμενο αεροσκάφος, ενώ συνεχίζονταν οι προσπάθειες απεγκλωβισμού ενός ακόμη αναίσθητου επιβάτη.

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Τα ακριβή αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση. Στην υπόθεση έχουν εμπλακεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), ενώ στο σημείο βρέθηκαν και στελέχη του FBI.

Δεδομένα πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχασε επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας λίγο πριν από τη συντριβή. Οι καταγραφές υποδεικνύουν ότι βρισκόταν σε διαδικασία καθόδου προς το αεροδρόμιο του Λάρεντο και είχε φτάσει σε ύψος περίπου 600 ποδιών, πριν χαθεί το σήμα του λίγα χιλιόμετρα πριν από τον διάδρομο προσγείωσης, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο σοβαρής μηχανικής βλάβης.

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