Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Άδοξα εξελίχθηκε η προσπάθεια του ρομπότ – αρσιβαρίστα Στους «Ολυμπιακούς Αγώνες» ρομπότ που διεξάγονται στο Πεκίνο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, κατά την προσπάθειά του να σηκώσει τα βάρη, έχασε την ισορροπία του και κατέρρευσε πάνω στο τραπέζι των κριτών, προκαλώντας αναστάτωση. Το ρομπότ απομακρύνθηκε στη συνέχεια πάνω σε φορείο, με τις εικόνες από το περιστατικό να γίνονται viral στα social media.

Advertisement

Advertisement

A robot "died" attempting to lift weights at the World Humanoid Robot Games in Beijing.



The robot ended up losing its balance mid-lift and crashed face-first into the judges' table.



It had to be carried out on a stretcher. pic.twitter.com/VfBGobUU4j — Coin Bureau (@coinbureau) August 25, 2026

Τι κρύβεται πίσω από τους «Ολυμπιακούς Αγώνες» ρομπότ

Οι συγκεκριμένοι αγώνες, που πραγματοποιούνται στο Πεκίνο, έχουν χαρακτηριστεί από διεθνή μέσα ως οι «Ολυμπιακοί Αγώνες των ρομπότ», χωρίς φυσικά να αποτελούν επίσημη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Γίνονται κυρίως για να δοκιμαστούν οι δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες, αλλά και για να προωθηθεί η ανάπτυξη της ρομποτικής.