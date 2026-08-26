Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κινεζικό ανθρωποειδές ρομπότ Tiangong Ultra ολοκλήρωσε τα 100 μέτρα σε 8,64 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια των δεύτερων Παγκόσμιων Αγώνων Ανθρωποειδών Ρομπότ.

Η επίδοση αυτή ξεπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ, ο οποίος είχε καταγράψει χρόνο 9,58 δευτερόλεπτα το 2009.

Οι αγώνες περιλάμβαναν συνολικά 51 διαφορετικά αγωνίσματα και δοκιμασίες που ανέδειξαν τη σημαντική πρόοδο στην ισορροπία και τον έλεγχο των ρομπότ.

Η διοργάνωση αποτέλεσε πεδίο δοκιμών για την ενσώματη τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντας στους ερευνητές να εξελίξουν συστήματα που αλληλεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε μελλοντικά να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα για την εκτέλεση εργασιών ή τη φροντίδα ηλικιωμένων.

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Ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις κατέγραψε ένα κινεζικό ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο ολοκλήρωσε τα 100 μέτρα σε μόλις 8,64 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας κατά σχεδόν ένα δευτερόλεπτο το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ. Η επίδοση σημειώθηκε την Τετάρτη (26/8), κατά την τελευταία ημέρα μιας πενθήμερης διοργάνωσης αφιερωμένης στους ρομποτικούς αθλητές.

Το Tiangong Ultra, προϊόν του Beijing Humanoid Robot Innovation Centre, τερμάτισε πρώτο στον τελικό των 100 μέτρων στην κατηγορία των μεγάλων ανθρωποειδών ρομπότ, στους δεύτερους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ.

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Η απόδοση του ρομπότ βελτιώθηκε αισθητά από αγώνα σε αγώνα. Στα προκριματικά είχε καταγράψει 9,39 και 8,86 δευτερόλεπτα, προτού πετύχει στον τελικό το εντυπωσιακό 8,64.

8.64 seconds… Another record broken. 🔥🔥🔥



The 100 m large-size final at the second World Humanoid Robot Games.



TianGong (Tien Kung) Ultra took gold in 8.64, successfully defending its title and beating the human world-record time again.



TianGong swept gold and silver. https://t.co/3HEhLNBvKv pic.twitter.com/F5s4kcHaxN August 26, 2026

Υπενθυμίζεται πως ο Μπολτ είχε σταματήσει το χρονόμετρο στα 9,58 δευτερόλεπτα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2009 στο Βερολίνο, επίδοση που παραμένει μέχρι σήμερα το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα.

Το αγώνισμα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα highlights της διοργάνωσης στο Πεκίνο, καθώς ανέδειξε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κίνηση, τη διατήρηση της ισορροπίας και τον έλεγχο των ανθρωποειδών ρομπότ.

Οι συγκεκριμένοι αγώνες έχουν χαρακτηριστεί ως οι «Ολυμπιακοί Αγώνες των Ρομπότ». Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 51 αγωνίσματα, από αθλητικές αναμετρήσεις έως δοκιμασίες που προσομοίωναν εργασίες σε εργοστάσια, εστιατόρια, γραφεία και συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Η εικόνα των ρομπότ φαίνεται πως εντυπωσίασε τους θεατές, οι οποίοι παρατήρησαν σημαντική πρόοδο σε σύγκριση με την πρώτη διοργάνωση.

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«Τα ρομπότ της περυσινής χρονιάς έδειχναν λίγο άκαμπτα και ασυντόνιστα», δήλωσε ο 34χρονος Νιού. «Φέτος είναι πολύ καλύτερα. Είναι σαν υγιή νεογέννητα που μεγαλώνουν».

Από την πλευρά της, η 29χρονη Γιανγκ εκτίμησε ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν στο μέλλον να γίνουν εξίσου διαδεδομένα με τα smartphones.

«Ίσως να υπάρχει ένα στο σπίτι και ένα στη δουλειά», είπε, σημειώνοντας πως θα μπορούσαν να αναλάβουν οικιακές εργασίες ή να βοηθούν στη φροντίδα ηλικιωμένων.

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Για τις εταιρείες και τους ερευνητές που συμμετείχαν, οι Αγώνες λειτούργησαν παράλληλα ως πεδίο δοκιμών της λεγόμενης ενσώματης τεχνητής νοημοσύνης (embodied AI). Πρόκειται για τεχνολογία που συνδυάζει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης με μηχανές ικανές να αντιλαμβάνονται το φυσικό περιβάλλον και να αλληλεπιδρούν μαζί του.

Ο Χε Γουάνγκ, ιδρυτής και επικεφαλής τεχνολογίας της Galbot, ανέφερε πως η διοργάνωση δίνει στις ομάδες τη δυνατότητα να εξελίξουν την τεχνολογία τους και ταυτόχρονα να παρουσιάσουν τις δυνατότητες των συστημάτων ενσώματης τεχνητής νοημοσύνης να εκτελούν αυτόνομα διάφορες εργασίες.

«Θα δώσει τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου», ανέφερε.

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