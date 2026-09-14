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Με έναν ιδιαίτερο και λιτό τρόπο θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Σταύρος Ξαρχάκος, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια του τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Ο γνωστός συνθέτης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα στο οποίο αναφέρεται στην καλλιτεχνική του πορεία και την ιδιαίτερη θέση που κατείχε στο λαϊκό τραγούδι.

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Ο Σταύρος Ξαρχάκος χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη «τελευταίο λαϊκό είδωλο», επισημαίνοντας παράλληλα πως ήταν ένας καλλιτέχνης που είχε καταφέρει να κερδίσει την καθολική αποδοχή του κοινού. Όπως σημείωσε, μέσα από κάθε τραγούδι του ο ερμηνευτής έδινε την αίσθηση μιας προσωπικής εξομολόγησης.

Στην ανάρτησή του, ο συνθέτης έγραψε: «Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα – το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο».