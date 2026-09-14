Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 45 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με τη συνδρομή 3 ομάδων πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικών οχημάτων.

Advertisement

Advertisement

Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ τη συνδρομή τους παρέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 ΑΦ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. September 14, 2026