Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 45 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με τη συνδρομή 3 ομάδων πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικών οχημάτων.
Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ τη συνδρομή τους παρέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 ΑΦ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2026