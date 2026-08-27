Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το πρωί ένας άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το συμβάν έγινε στις 9.12 το πρωί, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η Hellenic Train στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης, πίσω από την Ravenna.

Advertisement

Advertisement

Δυστυχώς ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που αιφνιδιάστηκε δεν πρόλαβε να σταματήσει το τρένο με αποτέλεσμα να παρασύρει τον άνδρα και να τον διαμελίσει. Σε τέτοιον βαθμό που όπως επισημαίνουν αυτόπτες μάρτυρες στο onlarissa.gr είναι εξαιρετικά δύσκολη η ταυτοποίηση του.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Π.Υ και της Αστυνομίας.

Διεκόπη η κυκλοφορία των συρμών – Αναμένονται καθυστερήσεις



Στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών και στα δύο ρεύματα.

Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι σήμερα στις 09:12, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει το άτομο, το οποίο παρασύρθηκε από το τρένο.

Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η Hellenic Train αναφέρει ότι λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα.