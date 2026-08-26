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Μπροστά σε ένα σοκαριστικό εύρημα βρέθηκαν οι νέοι ιδιοκτήτες διαμερίσματος στη Λάρισα, όταν εντόπισαν στο εσωτερικό του τη σορό μιας 60χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση μουμιοποίησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια τουλάχιστον έναν χρόνο πριν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία», η σορός εντοπίστηκε το πρωί της 19ης Αυγούστου σε υπόγειο διαμέρισμα στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

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Για το άνοιγμα της πόρτας χρειάστηκε η συνδρομή αστυνομικών του Α.Τ. Λάρισας. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος κατοικεί σε άλλη περιοχή, είχε ζητήσει από την ένοικο να αποχωρήσει λόγω οφειλών. Θεωρώντας ότι η γυναίκα είχε ήδη φύγει, προχώρησε στην πώληση του διαμερίσματος. Έτσι, οι νέοι ιδιοκτήτες ήταν εκείνοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη μακάβρια εικόνα.

Γιατί δεν αποσυντέθηκε η σορός

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος είχε σημειωθεί τουλάχιστον 12 μήνες νωρίτερα. Ωστόσο, οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στο υπόγειο φαίνεται πως ανέστειλαν τη φυσιολογική διαδικασία της αποσύνθεσης, με αποτέλεσμα το σώμα να υποστεί μουμιοποίηση.

Το γεγονός αυτό εξηγεί και γιατί δεν υπήρχε έντονη δυσοσμία, με αποτέλεσμα κανείς από το περιβάλλον της κατοικίας να μην αντιληφθεί την παρουσία της σορού για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δίπλα στη γυναίκα βρέθηκε μια τσάντα, μέσα στην οποία υπήρχε η αστυνομική της ταυτότητα. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και είχε ζήσει για ένα διάστημα στο εξωτερικό, προτού εγκατασταθεί στη Λάρισα.

Οι Αρχές έλαβαν δείγμα DNA, το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την επίσημη ταυτοποίηση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η σορός παραμένει στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας. Σύμφωνα με Onlarissa.gr, πρόκειται για την τρίτη αντίστοιχη περίπτωση που καταγράφεται μέσα στη φετινή χρονιά στη Λάρισα.