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Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει το έργο ως το πιο προσωπικό του βιβλίο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα θα ενέκρινε το περιεχόμενό του.

Η έκδοση, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, αποσκοπεί στην παρουσίαση της αλήθειας για τη ζωή της Νταϊάνα μέσα από τα μάτια του αδελφού της.

Ο Σπένσερ ολοκλήρωσε τη συγγραφή μετά από μια συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, η οποία περιλάμβανε και την ηχογράφηση του βιβλίου για την έκδοση audiobook.

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Ο Τσαρλς Σπένσερ επιστρέφει στην ιστορία της αδελφής του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, μέσα από ένα βαθιά προσωπικό βιβλίο αναμνήσεων, το οποίο, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, πιστεύει ότι εκείνη θα ενέκρινε.

Ο 62χρονος Σπένσερ παρουσίασε την Παρασκευή την πρώτη ματιά στο «Swan Song: Diana, My Sister», το οποίο χαρακτηρίζει ως το πιο προσωπικό από τα δέκα βιβλία που έχει γράψει τα τελευταία 30 χρόνια. Πρόκειται, όπως εξηγεί, για έναν φόρο τιμής στην αδελφή του και στη μοναδική σχέση που είχαν.

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«Είναι πάντα μια καταπληκτική και συναρπαστική στιγμή για έναν συγγραφέα να κρατά στα χέρια του το πρώτο φυσικό αντίτυπο ενός νέου βιβλίου. Ακόμη περισσότερο για μένα, καθώς το “Swan Song” είναι το πιο προσωπικό από όλα όσα έχω γράψει», ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης του βιβλίου είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση. Μάλιστα, χρειάστηκε να περάσει τρεις ημέρες διαβάζοντας το έργο δυνατά για την ηχογράφηση της audiobook έκδοσης. Όταν ολοκλήρωσε την ηχογράφηση, ένιωσε ότι είχε πει ακριβώς όσα ήθελε για την αδελφή του.

«Αυτό είναι ακριβώς αυτό που ήθελα και έπρεπε να πω — και εκείνη, πιστεύω, θα είχε εγκρίνει κάθε λέξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «Swan Song: Diana, My Sister» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου και αποτελεί, σύμφωνα με την παρουσίαση του βιβλίου, την πρώτη φορά που ο Τσαρλς Σπένσερ μιλά τόσο εκτενώς για την Νταϊάνα και τη ζωή τους ως αδέλφια.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της, η μνήμη της Νταϊάνα εξακολουθεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κεφάλαιο για τον Σπένσερ. Η πριγκίπισσα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Ο αδελφός της είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ήδη από την κηδεία της, όταν εκφώνησε έναν συγκλονιστικό επικήδειο, στον οποίο μίλησε για την αδελφή του αλλά και για την πίεση που είχε δεχθεί από τα μέσα ενημέρωσης και το βασιλικό περιβάλλον.

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Χρόνια αργότερα, είχε παραδεχθεί ότι μετά τον θάνατό της τον βασάνιζε η σκέψη πως ίσως θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα για να την προστατεύσει.

«Πάντα είχα έντονα προστατευτική διάθεση απέναντί της», είχε δηλώσει, περιγράφοντας τον πόνο που ένιωθε όταν σκεφτόταν τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά.

Με το νέο βιβλίο, ο Σπένσερ επιχειρεί να παρουσιάσει τη Νταϊάνα όχι μόνο ως τη διάσημη πριγκίπισσα που γνώρισε όλος ο κόσμος, αλλά ως την αδελφή που γνώριζε ο ίδιος πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

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«Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πει την αλήθεια για τη Νταϊάνα από την οπτική γωνία του αδελφού της», έχει δηλώσει, εξηγώντας πως θέλει να μιλήσει για εκείνη με τον ίδιο ανοιχτά θετικό τρόπο που επέλεξε και στον επικήδειό της.

Με πληροφορίες από People

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