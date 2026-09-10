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Ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στον χώρο για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, όμως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρουσίασε ξαφνική επιδείνωση της υγείας του.

Η γιατρός κατέθεσε ότι ο ασθενής ήταν επιβαρυμένος κατά την πρώτη επίσκεψη και πως η ανακοπή σημειώθηκε κατά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα.

Ο σύζυγός της και συνιδιοκτήτης του ιατρείου, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, δηλώνοντας ότι η διαχείριση των ασθενών ανήκε αποκλειστικά στη σύζυγό του.

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Η γιατρός Ιωάννα Γάκα θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς σφυγμό και αναπνοή, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Επικεφαλής του συγκεκριμένου ιατρείου είναι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, το όνομα του οποίου βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα, καθώς και η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα.

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Το προφίλ της Ιωάννας Γάκα

Η ίδια παρουσιάζει τον εαυτό της ως ειδικό σε ολιστικές θεραπείες και εφαρμογές εναλλακτικής ιατρικής, με σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Όπως αναφέρει στο επαγγελματικό της προφίλ, ξεκίνησε τις σπουδές μου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στη συνέχεια ακολούθησε την ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Μοριακή Βιολογία, ενώ η συγκεκριμένη ακαδημαϊκή πορεία εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή. Παράλληλα, δηλώνει ότι συνέχισε την εκπαίδευσή της σε πεδία όπως η Ομοιοπαθητική, ο Βελονισμός, η Σωματική Ψυχοθεραπεία, η μικροσκόπηση ζωντανού αίματος, η Νευροθεραπεία και η Σαμανική Ιατρική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, έχει αποκτήσει δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης στις ΗΠΑ, ενώ αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερη διδακτορική διατριβή με αντικείμενο τη νόσο Lyme.

Από το 2005 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου, όπως αναφέρει, ασχολείται με την πρόληψη, τη θεραπεία και την «εξισορρόπηση» της ανθρώπινης υγείας. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που περιγράφει ότι παρέχει περιλαμβάνονται μέθοδοι όπως το quantum biofeedback, η ανίχνευση τοξικότητας, η οζονοθεραπεία, η υδροθεραπεία παχέος εντέρου, η μικροσκόπηση σκοτεινού πεδίου, η αποτοξίνωση INUSpheresis, οι ενδοφλέβιες θεραπείες, θεραπείες με πεπτίδια, PRP προσώπου και μαλλιών, καθώς και αυτόλογες θεραπείες με βλαστοκύτταρα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για την τοποθεσία του ιατρείου εντοπίζονται στον Χρυσό Οδηγό, χωρίς να υπάρχει καμία αξιολόγηση πελάτη για τις υπηρεσίες της Ιωάννας Γάκα. Παρουσιάζεται επίσης ως η Ιατρική Διευθύντρια του INUSpheresis Athens.

Όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πρώτη επίσκεψη του τραγουδιστή στην κλινική είχε πραγματοποιηθεί την Τρίτη. Κατά τον αρχικό έλεγχο που του έγινε, διαπιστώθηκε, όπως ανέφερε, ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος, ενώ κατά τη συζήτηση που ακολούθησε παρατήρησε ότι δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει.

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Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι ο Μαζωνάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες επρόκειτο να παραστεί σε ένα event και επιθυμούσε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του. Η γιατρός υποστήριξε ότι του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα, ενημερώνοντάς τον, όπως είπε, πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν παρουσιάζει παρενέργειες ή αντενδείξεις. Εκείνος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, συμφώνησε να προχωρήσει.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, ο 54χρονος επέστρεψε στην κλινική στο Κολωνάκι. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να ανέφερε ότι τότε διαπίστωσε πως ήταν άυπνος, ενώ εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει δυσκολία στην ομιλία, καθώς, όπως χαρακτηριστικά φέρεται να είπε, «δεν μιλούσε σωστά».

Κατά την περιγραφή της ιατρικής διαδικασίας, τοποθετήθηκε αρχικά φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του τραγουδιστή και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου στο αριστερό, καθώς, σύμφωνα με τη γιατρό, αυτό απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο. Μέχρι εκείνο το σημείο, όπως υποστήριξε, οι ζωτικές του ενδείξεις ήταν φυσιολογικές, με την αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο και τη θερμοκρασία να μην παρουσιάζουν πρόβλημα.

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Ωστόσο, την ώρα που επιχειρούσε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, φέρεται να παρατήρησε ξαφνική επιδείνωση, με την πίεση και το επίπεδο οξυγόνου του να πέφτουν. Η διαδικασία, σύμφωνα με την ίδια, διακόπηκε αμέσως. Στη συνέχεια κάλεσε τον σύζυγό της και μαζί ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Στο τέλος της κατάθεσής της, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός όταν αποχώρησε από την κλινική, ενώ διαβεβαίωσε πως όλα τα μηχανήματα που υπάρχουν στον χώρο είναι πιστοποιημένα, δηλώνοντας ότι θα προσκομίσει και τα σχετικά πιστοποιητικά.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της, ο οποίος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της κλινικής, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό. Φέρεται να υποστήριξε ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, αναλάμβανε τις θεραπείες και είχε την παρακολούθηση των ασθενών.

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