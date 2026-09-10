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Ερωτήματα προκύπτουν από τον αιφνίδιο θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Οι αρμόδιες αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στα αρχεία, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπέστη την ανακοπή που αποδείχθηκε μοιραία.

Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται η πλασμαφαίρεση, μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία κατά την οποία το πλάσμα διαχωρίζεται από το αίμα. Το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται με υγρό αντικατάστασης – συνήθως αλβουμίνη 5% ή/και φυσιολογικό ορό, και σε ειδικές περιπτώσεις φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα.

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Σύμφωνα με τους επιστήμονες ο στόχος είναι διττός: από τη μια η αφαίρεση παθογόνων παραγόντων που κυκλοφορούν στο πλάσμα (πχ αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα, κρυοσφαιρίνες, παθολογικές πρωτεΐνες, τοξίνες και λιπίδια) και από την άλλη, σε ορισμένες νόσους, αναπλήρωση παραγόντων μέσω του υγρού αντικατάστασης.

Ακόμη και εάν τίποτα δεν είναι σίγουρο για τις συνθήκες που προκάλεσαν τον θάνατο του τραγουδιστή και χρειάζεται να διατηρείται αυτοσυγκράτηση και σεβασμός στις δημόσιες τοποθετήσεις, στο νου έρχονται και άλλοι ταλαντούχοι καλλιτέχνες που υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένες θεραπείες. Χαρακτηριστικά, ο Μάικλ Τζάκσον, ο Έλβις Πρίσλει, η Τζόαν Ρίβερς ή ο Στιβ Μακ Κουίν εμπιστεύθηκαν την ζωή τους σε λάθος άτομα.

Ο θάνατος του «βασιλιά της ποπ»

Ο «βασιλιάς της ποπ» πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009, μόλις στα 50 του χρόνια με τον θάνατό του να συνεχίζει να απασχολεί το ενδιαφέρον της δημόσιας σφαίρας. Ο Μάικλ Τζάκσον έφυγε από τη ζωή από οξεία δηλητηρίαση από προποφόλη (ένα ισχυρό αναισθητικό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε χειρουργεία) και βενζοδιαζεπίνες.

Ο προσωπικός του γιατρός, Dr. Conrad Murray, του χορηγούσε το φάρμακο στο σπίτι ως θεραπεία για την αϋπνία χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό παρακολούθησης, πρακτική που χαρακτηρίστηκε άκρως επικίνδυνη και ανεύθυνη. Ο γιατρός καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Το καρδιακό επεισόδιο του Έλβις Πρίσλεϊ

Ο Έλβις Πρίσλεϊ πέθανε στις 16 Αυγούστου 1977 σε ηλικία 42 ετών στην έπαυλή του στο Τενεσί. Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πάτωμα του μπάνιου του από τη σύντροφό του, Τζίντζερ Όλντεν. Στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η νεκροψία αργότερα αποκάλυψε ότι ο Έλβις δεν είχε κενώσεις επί πολλές εβδομάδες – περισσότερο και από μήνα – και ήταν πιθανό ότι η πίεση στην τουαλέτα να του προκάλεσε καρδιακό στρες με επακόλουθο το θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο. Το προηγούμενο βράδυ ο Έλβις είχε επισκεφτεί τον οδοντίατρό του για σοβαρό πρόβλημα από τον οποίο πήρε μεγάλη ποσότητα ισχυρών αναλγητικών και κωδεΐνη.

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Να σημειώσουμε βέβαια ότι αν και η επίσημη αιτία θανάτου του αείμνηστου τραγουδιστή ήταν καρδιακή ανακοπή, μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι στο σώμα του υπήρχε ένας θανατηφόρος συνδυασμός από 14 διαφορετικά συνταγογραφούμενα φάρμακα (διεγερτικά και κατασταλτικά).

Ο προσωπικός του γιατρός, Dr. George Nichopoulos, κατηγορήθηκε για αλόγιστη υπερσυνταγογράφηση εθιστικών ουσιών. Αν και αθωώθηκε ποινικά, η ιατρική του άδεια αφαιρέθηκε οριστικά λόγω ιατρικής αμέλειας.

Η έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο της Τζόαν Ρίβερς

Η Τζόαν Ρίβερς απεβίωσε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης στις 4 Σεπτεμβρίου του 2014 σε ηλικία 81 ετών. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, στην κωμικό χορηγήθηκε το αναισθητικό propofol προτού καταλήξει από υποξία (χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα) κατά τη διάρκεια επέμβασης για την αντιμετώπιση αλλοιώσεων στη φωνή και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

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Ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι η στερητική έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη. Η καρδιά της υπέστη ανακοπή αφού της χορηγήθηκε αυτή η ουσία ενώ υποβαλλόταν σε ιατρικές εξετάσεις για την αξιολόγηση της κατάστασής της.

Η έρευνα αποκάλυψε σοβαρές παραλείψεις, όπως το γεγονός ότι οι γιατροί έβγαζαν σέλφι με την αναίσθητη σταρ αντί να παρακολουθούν τα ζωτικά της όργανα.

Ο Στιβ Μακ Κουίν πέθανε από εναλλακτική θεραπεία του καρκίνου

Ο εμβληματικός ηθοποιός του Χόλιγουντ Στιβ Μακ Κουίν διαγνώστηκε το 1980 με ανίατο μεσοθηλίωμα (μορφή καρκίνου του πνεύμονα). Απογοητευμένος από την κλασική ιατρική, έλαβε και άλλα μέτρα για να αποτρέψει τον πρόωρο θάνατό του. Τον Ιούλιο του 1980, ταξίδεψε στο Μεξικό από την πατρίδα του, τις ΗΠΑ, για να υποβληθεί σε αντισυμβατικές θεραπείες, αφού οι γιατροί στην πατρίδα του είπαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να παρατείνουν τη ζωή του.

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Αναζήτησε θεραπεία από τον ορθοδοντικό Γουίλιαμ Ντόναλντ Κίλι, ο οποίος είχε αναπτύξει μια εναλλακτική θεραπεία για τον καρκίνο. Προωθούσε μια ποικιλία θεραπείας που χρησιμοποιούσε κλύσματα καφέ, καθώς και μασάζ, σαμπουάν και καθημερινές ενέσεις υγρού που περιείχε ζωντανά κύτταρα από βοοειδή και πρόβατα.

Οι θεραπείες χρησιμοποιούσαν επίσης ένα αντικαρκινικό φάρμακο που ήταν γνωστό ότι ήταν τόσο τοξικό όσο και αναποτελεσματικό. Κατά τη διάρκεια μιας τελικής επέμβασης σε κλινική του Μεξικού για την αφαίρεση όγκων, ο εμβληματικός ηθοποιός υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε.

Από υπερβολική δόση Fentanyl πέθανε ο Prince

Ο εμβληματικός Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων, σκηνοθέτης Prince Rogers Nelson, σε ηλικία 58 ετών θα αφήσει την τελευταία του πνοή στο σπίτι του ύστερα από υπερβολική δόση οποιοειδών χαπιών.

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Μια εξέταση αίματος επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε συνθετικό οπιοειδές στο στομάχι, το συκώτι και το αίμα που πιθανότατα τον σκότωσε. Ο Prince είχε πάρει πολλά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της φαιντανύλης για τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Ωστόσο, το φάρμακο θεωρείται «50 φορές πιο ισχυρό από την ηρωίνη» και στο επίπεδο που βρέθηκε στην κυκλοφορία του αίματός του ήταν απολύτως θανατηφόρο.

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Μερικοί γιατροί πιστεύουν ότι ο Prince είχε αναπτύξει ανοχή στο φάρμακο επειδή το έπαιρνε για τόσο καιρό, κάτι που πιθανότατα οδήγησε στην υπερβολική δόση που προκάλεσε το θάνατό του. Το ζήτημα είναι ποιος προμήθευε τον Prince με όλα αυτά και γιατί δεν τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όταν τον εντόπισαν αναίσθητο.

Η φαιντανύλη είναι ένα οπιοειδές σκεύασμα, άκρως εθιστικό, 50- 100 φορές ισχυρότερο από την μορφίνη, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο ελέγχου και πρόληψης των ασθενειών και χρησιμοποιείται στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν σφοδρούς πόνους, συχνά μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις.

Η μοιραία χειρουργική επέμβαση του Μπιλ Πάξτον

Τον Φεβρουάριο του 2017, σε ηλικία 61 ετών, ο ηθοποιός Μπιλ (Γουίλιαμ) Πάξτον πέθανε από εγκεφαλικό στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, αφού υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς για ανεύρυσμα αορτής και αντικατάσταση μιας ελαττωματικής καρδιακής βαλβίδας. Ενώ η χειρουργική επέμβαση φάνηκε να είναι επιτυχής, ο Πάξτον πέθανε έντεκα ημέρες αργότερα. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο ηθοποιός πέθανε από εγκεφαλικό μετά από επιπλοκές που σχετίζονται με τη χειρουργική επέμβαση.

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Τα μέλη της οικογένειας του σταρ κατέθεσαν μήνυση κατά του νοσοκομείου ισχυριζόμενοι ότι ο χειρουργός χρησιμοποίησε «υψηλού κινδύνου και αντισυμβατική χειρουργική προσέγγιση με την οποία δεν είχε επαρκή εμπειρία».

Η οικογένεια πιστεύει ότι τα ιατρικά λάθη του γιατρού συνέβαλαν στις επιπλοκές του Μπιλ τις ημέρες μετά την επέμβαση. Ο δικηγόρος της οικογένειας δήλωσε ότι ο Πάξτον «και η οικογένειά του εμπιστεύονταν τους γιατρούς και το προσωπικό αυτής της ιατρικής μονάδας, αλλά αντ’ αυτού η Cedars-Sinai πρόδωσε την εμπιστοσύνη τους».

Έντεκα φάρμακα βρέθηκαν στο σώμα της Άννα Νικόλ Σμιθ

Τον Φεβρουάριο του 2007, η Άννα Νικόλ Σμιθ βρέθηκε νεκρή στο Seminole Hard Rock Hotel and Casino στο Χόλιγουντ της Φλόριντα ενώ βρισκόταν στο δωμάτιό της. Μια νοσοκόμα της έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μαζί με τον σωματοφύλακα και τον σύζυγο της Νικόλ.

Την μετέφεραν στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Hollywood Memorial όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Μετά από έρευνα οι αρχές διαπίστωσαν ότι η Anna Nicole πέθανε από «συνδυασμένη δηλητηρίαση από ναρκωτικά» που περιελάμβανε ένυδρη χλωράλη, ένα υπνωτικό φάρμακο. Ωστόσο, οι τοξικολογικές εκθέσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχαν παράνομα ναρκωτικά στο σώμα της Νικόλ τη στιγμή του θανάτου της.

Τελικά, ο ιατροδικαστής έκρινε τον θάνατο της Smith ως τυχαία οξεία συνδυασμένη τοξικότητα φαρμάκων με συνδυασμό συνταγογραφούμενων βενζοδιαζεπινών, συμπεριλαμβανομένων των Valium (διαζεπάμη), Serax (οξαζεπάμη), Ativan (Lorazepam), Klonopin (διαζεπάμη).

Η τοξικολογική έκθεση ήταν αποκαλυπτική. Η Άννα Νικόλ είχε επίσης πάρει ένα μυοχαλαρωτικό φάρμακο και λίγες ημέρες πριν πεθάνει είχε επίσης πάρει ανθρώπινη αυξητική ορμόνη και κυανοκοβαλαμίνη (μια μορφή βιταμίνης Β12).

Από τα έντεκα φάρμακα που βρέθηκαν στο σώμα της Νικόλ τη στιγμή του θανάτου της, οκτώ από αυτά, συμπεριλαμβανομένου του υπνωτικού φαρμάκου, δεν συνταγογραφήθηκαν στην Άννα Νικόλ Σμιθ, αλλά στον Χάουαρντ Τέρνερ, τον επί μακρόν προσωπικό δικηγόρο της Νικόλ. Δύο άλλα φάρμακα συνταγογραφήθηκαν στον Alex Katz και τη γιατρό Khristina Elaine Eroshevich, τη φίλη και ψυχίατρό της.