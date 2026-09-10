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Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης επανέρχονται οι λεγόμενες «αναγεννητικές» και «αντιγηραντικές» θεραπείες, με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, σε ανακοίνωσή της, ξεκαθαρίζει ότι δεν προδικάζει τα αίτια θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, ούτε συνδέει τον θάνατό του με τη συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη που έχει αναφερθεί. Ωστόσο, με αφορμή την υπόθεση, επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, ουσιαστικό έλεγχο και πλήρη διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση.

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«Η προστασία και η ενημέρωση των ασθενών και του κοινού απαιτεί υπευθυνότητα, διαφάνεια και τεκμηριωμένη Ιατρική», καταλήγει η σχετική τοποθέτηση της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

«Με αφορμή το εξαιρετικά λυπηρό γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και ανεξάρτητα από τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αλλά και από το εάν αυτά σχετίζονται ή όχι με οποιαδήποτε θεραπευτική πράξη, επανέρχεται ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα.

Πρόκειται για την εφαρμογή και την προβολή θεραπευτικών προσεγγίσεων για τις οποίες δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση ως προς τη συγκεκριμένη ένδειξη.

Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Μεταξύ άλλων, διοργάνωσε στις 27 Απριλίου 2026 την ημερίδα με τίτλο «Αλήθειες και Μύθοι για τις Κυτταρικές Θεραπείες», με στόχο την έγκυρη ενημέρωση του κοινού, ενώ έχει προχωρήσει και σε επίσημες έγγραφες παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για ανάλογες πρακτικές.

Όπως επισημαίνει η Εταιρεία, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι εξακολουθούν να παρουσιάζονται στο κοινό θεραπευτικές παρεμβάσεις ως «αναγεννητικές» ή «αντιγηραντικές», χωρίς σε όλες τις περιπτώσεις να είναι ξεκάθαρο εάν πρόκειται για αδειοδοτημένες θεραπείες, ποια ακριβώς είναι η επιστημονική τεκμηρίωσή τους, ποια η εγκεκριμένη ένδειξή τους και ποια τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ασφάλειά τους.

Η προστασία και η ενημέρωση των ασθενών και του κοινού απαιτεί υπευθυνότητα, διαφάνεια και τεκμηριωμένη Ιατρική».