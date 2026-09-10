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Η είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του, οι οποίοι ανατρέχουν σε στιγμές και αναμνήσεις από τη μακρά και σημαντική πορεία του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Ο θάνατός του αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στη μουσική σκηνή.

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Η στιγμή που ο Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη

Μέσα στο κλίμα συγκίνησης που έχει δημιουργηθεί, ένα παλιότερο βίντεο από τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη επανήλθε στο προσκήνιο και κάνει ξανά τον γύρο των social media.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, το οποίο καταγράφηκε περίπου πριν από οκτώ χρόνια, ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει το μικρόφωνο στον αείμνηστο Παντελή Παντελίδη, ο οποίος είχε επισκεφθεί το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν τότε ο Μαζωνάκης, προκειμένου να τον ακούσει.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο είχε δημοσιευτεί και στο YouTube, ωστόσο μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη άρχισε να αναδημοσιεύεται εκ νέου στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες μοιράστηκαν το βίντεο, συνοδεύοντάς το με συγκινητικά μηνύματα για τους δύο τραγουδιστές, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

«Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων», «Αυτό το σχήμα θα το δούμε όλοι από ψηλά… RIP», «Απίστευτο ότι και οι δύο είναι στον ουρανό πλέον… καλό παράδεισο Γιώργο», είναι ορισμένα από τα σχόλια που έγραψαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.