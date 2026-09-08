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Ενοχλημένος από τα ψευδή και παραπλανητικά δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες γύρω από την προσωπική του ζωή φαίνεται να είναι ο Παύλος Ευθυμίου.

Ο Παύλος Ευθυμίου με την Έλλη Στάη, την Ολυμπία Κρασαγάκη και τη μητέρα του, Αναστασία Παρετζόγλου.

Ο 37χρονος Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών μετά από μια κοινή του εμφάνιση πριν από ένα δεκαήμερο στο Φεστιβάλ Χίου με την 23χρονη Αλίκη Καραμανλή, είδε το όνομά του να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με δημοσιεύματα του tabloid Τύπου να γράφουν όχι μόνο ότι είναι ζευγάρι με την κόρη του πρώην πρωθυπουργού αλλά ετοιμάζονται να παντρευτούν.

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Η Αλίκη Καραμανλή ανάμεσα στον αδελφό της Αλέξανδρο και τη μητέρα της, Νατάσα Καραμανλή.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Πέτρου Ευθυμίου, φρόντισε να διαψεύσει όσα ακούγονται γύρω από τη σχέση του με την κόρη του πρώην αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή με την παρακάτω ανάρτηση:

Παύλος Ευθυμίου- Αλίκη Καραμανλή: Μια πολύχρονη φιλία

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο Παύλος Ευθυμίου γνωρίζει την Αλίκη Καραμανλή από τα παιδικά της χρόνια, γι’ αυτό κιόλας πόζαραν μαζί σε εκδήλωση του Φεστιβάλ Χίου στην περιοχή του Κάμπου. Μάλιστα πηγή από το περιβάλλον της δεύτερης, αποκαλύπτει πως τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε σχέση, οπότε ήταν σίγουρα αρκετά αμήχανο για εκείνη να διαβάζει ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί έναν οικογενειακό της φίλο, ο οποίος επίσης δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα μέχρι σήμερα γύρω από την προσωπική του ζωή.