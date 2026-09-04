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Μετά από τρεις μέρες απουσίας, ο Νίκος Στραβελάκης επέστρεψε στην εκπομπή «10 παντού» δίπλα στην κατερίνα Παπακωστοπούλου, την οποία μάλιστα δεν δίστασε να ασπαστεί στον αέρα. Η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη» με αφορμή τη ΔΕΘ

Αφού ευχήθηκε καλό Σαββατοκύριακο, η συμπαρουσιάστριά του είπε ότι εκείνη εργάζεται, παρουσιάζοντας το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. «Κατερίνα μου, δουλεύω 365 μέρες τον χρόνο» απάντησε εκείνος, συμπληρώνοντας ότι ακολουθεί τα χνάρια του ακούραστου διευθυντή τους, Χρήστο Παναγιωτόπουλου, ο οποίος λειτούργησε πυροσβεστικά στην έντονη διαφωνία που είχαν οι δυο παρουσιαστές.

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«Έχω ένα παράπονο» συνέχισε ο Νίκος Στραβελάκης. «Δεν παίξαμε χτες αντίστροφη μέτρηση για Χριστούγεννα, επειδή έλειπα. Μας χωρίζουν μόλις 111 μέρες για τα Χριστούγεννα» ζητώντας από το κοντρόλ να παίξει το βιντεοκλίπ του τραγουδιού Last Christmas.

Ο Νίκος Στραβελάκης με τη σύζυγό του, Σταυρούλα και τον γιο τους, Άρη.

Νίκος Στραβελάκης: «Σταματήστε αυτή την ανθρωποφαγία»

«Θέλω κάτι ακόμα να πω που το κρατάω μέρες» συνέχισε ο Νίκος Στραβελάκης, απαντώντας και εκείνος με τη σειρά του σε όσους τα έβαλαν με τον Γιάννη Πάριο τις προηγούμενες μέρες μετά την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση που έγινε viral. «Επειδή έκατσε στην καρέκλα και είναι 80 χρονών, θα πέσουμε να τον φάμε;» τόνισε και ζήτησε να ακούσει το τραγούδι «Ποιος να συγκριθεί μαζί σου». «Μετά από σένα, κανένας» είπε κοιτάζοντας με νόημα την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.