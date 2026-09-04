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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής, όπου οι φλόγες έκαψαν ξηρά χόρτα και απορρίμματα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε περίπου στις 10:00 και άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, έχει αναλάβει έρευνα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.