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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής, όπου οι φλόγες έκαψαν ξηρά χόρτα και απορρίμματα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε περίπου στις 10:00 και άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπήγαδο #Μάνδρας της Π.Ε. #Δυτικής_Αττικής



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, έχει αναλάβει έρευνα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026