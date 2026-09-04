Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής, όπου οι φλόγες έκαψαν ξηρά χόρτα και απορρίμματα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε περίπου στις 10:00 και άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπήγαδο #Μάνδρας της Π.Ε. #Δυτικής_Αττικής
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Παράλληλα, για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, έχει αναλάβει έρευνα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026