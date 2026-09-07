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Αρκετό θόρυβο έχει προκαλέσει εδώ και λίγες ώρες η είδηση ότι γνωστός Έλληνας κομμωτής κατηγορείται ότι έκλεψε ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου μεγάλου Ιταλικού Οίκου από βιτρίνα καταστήματος στη Μύκονο τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, o γνωστός κομμωτής, που εκείνες τις μέρες παραθέριζε στο νησί, δηλώνει αθώος και μάλιστα έχει ήδη επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του προκειμένου να περάσει στην αντεπίθεση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο γνωστός κομμωτής εργαζόταν σε στούντιο φωτογράφισης όταν άρχισε να κυκλοφορεί το όνομά του σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην αρχή ήταν σοκαρισμένος, ενώ από εκείνη τη στιγμή, το κινητό του δεν σταμάτησε να χτυπάει.

Πελάτης πασίγνωστων μπουτίκ πολυτελείας ο κομμωτής

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι ο γνωστός κομμωτής, που δεν έχει κατηγορηθεί ξανά για κάτι ανάλογο, είναι αρκετά ευκατάστατος και μάλιστα είναι πελάτης σε πολλές μπουτίκ μεγάλων οίκων τόσο στην Αθήνα όσο και στο εξωτερικό.

Από τη στιγμή πάντως που, η καταγγέλουσα πλευρά ισχυρίζεται ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει καθαρά τον κομμωτή να βάζει στην τσέπη του το ζευγάρι γυαλιών καθώς και ένα lucky charm, των οποίων η αξία ξεπερνάει τα 1000 ευρώ, είναι θέμα χρόνου να φανεί ξεκάθαρα η ταυτότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη.