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Στη σύλληψη ενός 34χρονου Έλληνα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς κατηγορείται για την κλοπή μιας τσάντας Hermès και ενός ρολογιού Rolex συνολικής αξίας 75.000 ευρώ, με θύμα έναν 29χρονο Ουκρανό τουρίστα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την καταγγελία του 29χρονου, ο 34χρονος, ο οποίος τον μετέφερε με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου – Άνω Μεράς, φέρεται να απαίτησε ως εγγύηση για την εξόφληση της διαδρομής προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας.

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Ο τουρίστας παρέδωσε στον οδηγό μία γυναικεία τσάντα χειρός Hermès, αξίας 15.000 ευρώ, καθώς και ένα πολυτελές ρολόι Rolex Day-Date, αξίας 60.000 ευρώ.

Λίγο μετά τις 06:20 το πρωί, όταν ο 29χρονος αποβιβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και να απομακρύνθηκε από το σημείο, έχοντας στην κατοχή του τα δύο πολύτιμα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί της Μυκόνου αξιοποίησαν τα στοιχεία της προανάκρισης και εντόπισαν τον 34χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, όπου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στο όχημά του και στο κατάλυμα όπου διέμενε προσωρινά δεν εντοπίστηκαν τα κλοπιμαία.

Ωστόσο, έπειτα από περαιτέρω έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν την τσάντα και το ρολόι επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχους, σε υπαίθριο χώρο πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Παταπίου.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.