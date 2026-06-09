Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια πρωτοφανή υπόθεση κλοπής κοσμημάτων εξετάζουν οι αρχές στη Λεμεσό μετά από καταγγελία ενός 56χρονου Ευρωπαίου κοσμηματοποιού. Ο επιχειρηματίας κατήγγειλε ότι συναντήθηκε με 54χρονο που δραστηριοποιείται στις αγοραπωλησίες χρυσού, προκειμένου να του δώσει τιμαλφή για μεταπώληση.

Εξαφάνιση επιχειρηματία με κοσμήματα αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ

Η συμφωνία αφορούσε την παράδοση 35 χειροποίητων κοσμημάτων, διαμαντιών και πολύτιμων λίθων, η αξία των οποίων αγγίζει και ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, με την αστυνομία να διερευνά πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα πολύτιμα αντικείμενα.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει το philenews.com, για τον σκοπό αυτό 57χρονος και 54χρονος, υπέγραψαν γραπτή συμφωνία, η οποία προνοούσε ότι ο δεύτερος θα επέστρεφε τα κοσμήματα στον πρώτο, σε προγραμματισμένη συνάντησή τους, το απόγευμα της 8ης Ιουνίου.

iStock

Ωστόσο παρά τις προσπάθειες του 57χρονου να επικοινωνήσει με τον 54χρονο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα ο πρώτος να προχωρήσει την Τρίτη (09.06.2026) σε σχετική καταγγελία στην αστυνομία.

Το ΤΑΕ (Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων) Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του επιχειρηματία που εξαφανίστηκε με τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.