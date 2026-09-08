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Τον δεύτερο χρόνο της σχέσης τους διανύουν η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο επιχειρηματίας Γιάννης Καρυπίδης. Το βράδυ της Δευτέρας, η καταξιωμένη τραγουδίστρια είχε ετοιμάσει ένα πάρτι έκπληξη στον αγαπημένο της στο εστιατόριο Cinapos στο κέντρο της Αθήνας.

Τόσο η Νατάσα Θεοδωρίδου, όσο και ο αγαπημένος της, ιδιοκτήτης της εταιρείας Bee Bros, δεν δίστασαν να ανεβάσουν βίντεο και φωτογραφίες από τα γενέθλια στα οποία ήταν καλεσμένοι λίγοι φίλοι του ζευγαριού, ανάμεσά τους ο στενός συνεργάτης της τραγουδίστριας, Πάνος Κατσαρίδης, αλλά και η κόρη της Κρις Μπέτα με τον δικό της αγαπημένο, τον γνωστό σκηνοθέτη και φωτογράφο, Γιάννη Μιχελόπουλο.

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Νατάσα Θεοδωρίδου- Γιάννης Καρυπίδης: Είναι αχώριστοι

Όπως είχε αποκαλύψει η HuffPost, το ζευγάρι μοιράζει τον κοινό του χρόνο τόσο στο δικό της σπίτι στην περιοχή της Βούλας, όσο και στο δικό του που βρίσκεται στα βόρεια προάστια. «Όσο περνάει ο καιρός δένονται περισσότερο» αποκαλύπτει άνθρωπος κοντά στο ζευγάρι. «Πέρασαν ένα πολύ ρομαντικό καλοκαίρι, κάνοντας διακοπές με το σκάφος της. Ο Γιάννης είναι πολύ εργατικός και λατρεύει τους δυο τους γιους που έχει αποκτήσει από τον προηγούμενο γάμο του, στοιχεία που η Νατάσα εκτιμάει ιδιαίτερα, όπως επίσης και την έντονη αίσθηση του χιούμορ του. Είναι ένας πολύ αισιόδοξος και εξωστρεφής άνθρωπος, όπως ακριβώς και εκείνη. Ίσως είναι και ο πιο ταιριαστός σύντροφος που έχει περάσει από τη ζωή της».

Μάλιστα η Νατάσα Θεοδωρίδου, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή, αποφάσισε την καλοκαιρινή σεζόν να πραγματοποιήσει πολύ επιλεκτικές εμφανίσεις. «Επειδή τα προηγούμενα καλοκαίρια έκανε μεγάλες περιοδείες, είχε ανάγκη να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει με τον αγαπημένο της αλλά και τις δύο κόρες της» συμπληρώνει η ίδια πηγή. «Ανυπομονεί να έρθει ο Νοέμβριος για να βρεθεί δίπλα στη σκηνή του NOX με τη Δέσποινα Βανδή».