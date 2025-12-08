Ευτυχισμένες στιγμές τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή βιώνει το τελευταίο διάστημα η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η πρότασή της να συνεργαστεί φέτος επί σκηνής με τον Σάκη Ρουβά έχει κριθεί μέχρι στιγμής ιδιαίτερα επιτυχημένη, ενώ εδώ και λίγους μήνες ο έρωτας της έχει χτυπήσει ξανά την πόρτα.

Σταθερή στην πεποίθησή της να μην συνάπτει ερωτικές σχέσεις με ανθρώπους από τον ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο, αλλά να βρίσκεται δίπλα σε άντρες που θαυμάζει, η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν κρύβει πια τη σχέση της με τον επιχειρηματία και πρώην ποδοσφαιριστή- αλλά και καλαθοσφαιριστή- Γιάννη Καρυπίδη, ο οποίος, αν και νεότερός της, είναι και εκείνος πατέρας δύο παιδιών από τον γάμο του με τη νηπιαγωγό Σταυρούλα Θεοδώρου ενώ δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον κλάδο των τροφίμων και της εστίασης τα τελευταία χρόνια.

Το πρώην ζευγάρι είχε ιδρύσει τη Φάρμα Stayia (από τα αρχικά των ονομάτων τους) από το 2012 καθώς η πρώην σύζυγός του προέρχεται από οικογένεια μελισσοκόμων και μέσα σε λίγα χρόνια το βιολογικό μέλι τους βρισκόταν μέχρι και στα ράφια του Harrods.

Το 2017 ίδρυσε το brand Bee Bros, εμπνευμένo από τους γιους του, Κώστα και Θωμά, με υγιεινά προϊόντα με βάση το μέλι, η οποία σημείωσε αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια κάνοντας μάλιστα στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, ενώ πολύ συχνά ο ίδιος εμφανίζεται στο Instagram του καταστήματος που έχει ανοίξει στο κέντρο της Κηφισιάς και έχει επισκεφτεί αρκετές φορές η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Νατάσα Θεοδωρίδου- Γιάννης Καρυπίδης: Είναι πλέον αχώριστοι

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, o Γιάννης Καρυπίδης επισκέπτεται σχεδόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο Enastron, την περιμένει να τελειώσει το πρόγραμμά της και φεύγουν μαζί από το νυχτερινό κέντρο της οδού Πειραιώς. Η καταξιωμένη τραγουδίστρια μάλιστα όχι μόνο σχολιάζει αλλά κάνει και repost τις αναρτήσεις του αγαπημένου της, ο οποίος την έχει ήδη συνοδεύσει και σε συναυλίες της στο εξωτερικό.