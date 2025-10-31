Το σωματείο «Καλλιπάτειρα» που συνεχίζει και εμπλουτίζει κάθε χρόνο τις δραστηριότητές του, με άξονα το κοινωνικό έργο και την προσφορά, προσκαλεί μέλη και φίλους σε ένα γιορτινό Χριστουγεννιάτικο δείπνο, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Το Δείπνο θα παρατεθεί στο ξενοδοχείο «Divani Caravel Hotel», ενώ ταυτόχρονα με το «Save the Date» ανακοινώθηκε η ευγενική συμμετοχή από τη Νατάσα Θεοδωρίδου, σε μία βραδιά που αναμένεται με θετική ενέργεια και πολύ κέφι.

Η «Καλλιπάτειρα» θα ενημερώσει με επόμενο μήνυμα – ανακοίνωση για το πλήρες πρόγραμμα και την ώρα προσέλευσης στην εκδήλωση.