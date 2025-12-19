Με απόλυτη επιτυχία και ιδιαίτερη λάμψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του Πανελληνίου Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα», σηματοδοτώντας με τον πιο κομψό τρόπο την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Divani Caravel Hotel, το οποίο πλημμύρισε από μέλη, φίλους και υποστηρικτές του Σωματείου, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, συγκίνησης και αλληλεγγύης.

Η Πρόεδρος της «Καλλιπάτειρας», κα Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου, Πρέσβυς εκ Προσωπικοτήτων, Εθνικής Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι, πλαισιωμένη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Έμη Λιβανίου Ζησιοπούλου, Αφροδίτη Δωρίτη, Σουζάνα Χατζηβασιλείου, Ιωάννα Καρυοφύλλη, Ιωάννα Ρούσσου-Οικονόμου, Νάνσυ Νικολακοπούλου και Ιωάννα Φωτίου – υποδέχθηκαν θερμά τους προσκεκλημένους.

Advertisement

Advertisement

Πέτρος Παππάς, Μάριος Ηλιόπουλος

Την επίσημη έναρξη της βραδιάς πραγματοποίησε η διακεκριμένη δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, δίνοντας τον τόνο σε μια εκδήλωση υψηλού κύρους. Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος, Κατερίνα Παναγοπούλου, αναφέρθηκε στις σημαντικές κοινωνικές δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της «Καλλιπάτειρας» στην κοινωνική προσφορά. Τόνισε ότι το Σωματείο συνεχίζει δυναμικά το έργο του, σχεδιάζοντας νέες πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Έμη Λιβανίου-Πέτρος Παππάς – Φωτογράφος: NDPPHOTO

Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η αναφορά της στην εικοσαετή πορεία της στην προεδρία, ευχαριστώντας τα μέλη και τους φίλους για τη διαχρονική τους στήριξη, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μέσα από την κοινή μας προσπάθεια, ξεκινάμε τον αγώνα για να δώσουμε ελπίδα στην κοινωνία και καταλήγουμε να δίνουμε ελπίδα ο ένας στον άλλον. Σας ευχαριστώ για αυτό το δέσιμο, για την αφοσίωση και, κυρίως, για την αγάπη σας.»

Σια Κοσιώνη Κατερίνα Γκαγκάκη Μαριος Ηλιοπουλος Κώστας Μπακογιάννης Σπύρος Καπραλος

Πέτρος Παππάς-Πόλυς Χατζηϊωάννου – Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Έμη Λιβανίου, Tyler McBeth

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς πραγματοποιήθηκε δημοπρασία έργων τέχνης, με την πολύτιμη υποστήριξη των Kapopoulos Fine Arts & The Art Dose. Παρουσιάστηκαν έργα σπουδαίων δημιουργών, όπως οι Αλέκος Φασιανός, Γιώργος Σταθόπουλος και Μαρία Φιλοπούλου, μεταξύ άλλων. Τα έσοδα της δημοπρασίας θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση των σκοπών και των κοινωνικών δράσεων του Σωματείου.

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ, ΜΙΛΕΝΑ ΤΣΑΒΛΙΡΗ

ΖΕΤΑ ΠΑΛΗΟΥ, ΣΙΜΟΣ ΠΑΛΗΟΣ

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι από τον πολιτικό, επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό κόσμο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική απήχηση και το κύρος της «Καλλιπάτειρας». Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Φάνη Πάλλη Πετραλιά, η Ζανέτ Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη, η Μάιρα Τσαβλίρη, ο Πέτρος Παππάς και η Έμη Λιβανίου, ο Μάριος Ηλιόπουλος, η Άντζελα Γκερέκου, η Μιμή Ντενίση, ο Σπύρος Γεωργαράς, η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης, η Αφροδίτη Δωρίτη και ο Γιάννης Πλακιωτάκης, η Κατερίνα Γκαγκάκη και ο Σπύρος Καπράλος, ο Σπύρος και η Αλεξία Διβάνη, ο Θεόδωρος και η Ελίνα Φέσσα, ο Σίμος Σιδηρόπουλος και η Σουζάνα Χατζηβασιλείου, η Χριστιάνα Καίσαρη, ο Ανδρέας Φουστάνος, ο Σπύρος Φλογαΐτης, ο Γιώργος Κρεμλής, η Βέτα Τσουκαλά, ο Γιάννης Χρυσουλάκης, η Ντόρα Πάλλη, ο Βαγγέλης και η Μαρίνα Καποπούλου, ο Δημήτρης και η Δαρεία Σπυρίδη, η Σοφία Μπιθαρά, ο Θανάσης Δημόπουλος, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Νίκος Σταμπολίδης, ο Γιώργος Τσαβλίρης και η Ζωή Τσιτσάνη, ο Ανδρέας και η Μιλένα Τσαβλίρη, η Βίκυ και ο Γιάννης Φιλίππου, η Δήμητρα και η Πέγκυ Φιλίππου, ο Γιώργος και η Ρούλα Λινάτσα, η Λίτσα Λαβδά, η Λούλου Ζειν, η Σάμαν Μαάζντ, καθώς και πλήθος ακόμη εξέχουσων προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των media και της επιχειρηματικότητας.

Tyler McBeth, Φανή Λεβέντη Έμη Λιβανίου ΧΧΧΧ, Στέφανος Κασσελακης

Έμη Λιβανίου, Loulou Zein, Majd Samaan.

Η μουσική κορύφωση της βραδιάς ήρθε με τη μοναδική Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία με τη ζωντανή της εμφάνιση και την ερμηνευτική της δύναμη μάγεψε τους παρευρισκόμενους, χαρίζοντας έντονη συγκίνηση και γιορτινό παλμό, συνοδευόμενη από πολυμελή ορχήστρα.

Νατασα Θεοδωριδου, Κατερίνα Παναγοπούλου

Νατασα Θεοδωριδου επί σκηνής

Η χριστουγεννιάτικη βραδιά της «Καλλιπάτειρας» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η προσφορά, όταν συνδυάζεται με ενότητα, όραμα και αγάπη για τον άνθρωπο, μπορεί να μετατραπεί σε γιορτή ζωής. Γιατί η «Καλλιπάτειρα» δεν είναι απλώς ένα Σωματείο είναι ένα ζωντανό κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης που συνεχίζει να εμπνέει και να δημιουργεί ένα πιο φωτεινό αύριο.

Αλεξάνδρα Λιβανίου Εμη Λιβανίου

Αλεξία Διβάνη, Ελίνα Φέσσα, Έμη Λιβανίου

Τερενς Κουικ Κατερίνα Παναγοπούλου Εμη Λιβανίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ, ΕΛΙΝΑ ΦΕΣΣΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΤΟΣ, ΝΤΟΡΑ ΠΑΛΛΗ

Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμενος με τη συνοδό του

ΠΗΓΗ ΔΕΒΕΤΖΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΜΠΑΚΟΣ