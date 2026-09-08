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Ο Νίκος Καρβέλας συμπληρώνει σήμερα 75 χρόνια ζωής και πορείας και η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου του ευχήθηκε δημόσια για τα γενέθλιά του.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η σύντροφος και μητέρα του παιδιού του, ο Νίκος Καρβέλας διακρίνεται να την αγκαλιάζει τρυφερά.

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«Χρόνια πολλά Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…» σημείωσε η τραγουδίστρια πάνω στο Instagram story της, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με το τραγούδι «Τι Είν’ Αυτό Που Το Λένε Αγάπη».

Το ζευγάρι, που κρατά πάντα χαμηλούς τόνους, απέκτησε τον Απρίλιο του 2022 τον γιο του, Φαίδωνα. Ο μικρός αποτελεί το τρίτο παιδί για τον συνθέτη, ο οποίος έχει ακόμα δύο μεγαλύτερα παιδιά, τη Σοφία από τον γάμο του με την Άννα Βίσση και τον Ανδρέα από τον γάμο του με την Αννίτα Πάνια.