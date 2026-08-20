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Το ζευγάρι συζεί στο Πανόραμα Βούλας, διατηρώντας ωστόσο τη μακροχρόνια σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο καλλιτέχνης συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο κέντρο Elan, ενώ προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στις 11 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο Νίκος Βέρτης έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια, τονίζοντας πως θα γνωστοποιήσει τη σχέση του μόνο όταν αποφασίσει να παντρευτεί.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η επαγγελματική του δραστηριότητα καθιστά δύσκολο τον προγραμματισμό για ένα διάλειμμα που θα του επέτρεπε να αφοσιωθεί στην προσωπική του ζωή.

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Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, λίγες μέρες πριν από την επιστροφή του στις πίστες της Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Βέρτης θα γιορτάσει τα 50ά του γενέθλια μαζί με την Κρητικιά σύντροφό του. Ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδοποιός που παρέμενε για χρόνια ένας από τους πιο φανατικούς εργένηδες στον χώρο του, βρίσκεται σε σοβαρή σχέση με την Εμμανουέλα Κουκλινού και μάλιστα εδώ και αρκετό καιρό συζούν στο εντυπωσιακό του σπίτι στο Πανόραμα Βούλας.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης που ζει μια απλή καθημερινότητα χωρίς κοσμικές εμφανίσεις, επιμένει να κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα δημοσιότητας, αν και αρκετοί θεωρούν ότι μετά την έξοδο με την αγαπημένη του τον περασμένο χειμώνα στο κέντρο όπου εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης- το ζευγάρι δεν έκατσε δίπλα δίπλα για να μην τους φωτογραφίσουν μαζί- , η σχέση τους δεν θα αργήσει να επισημοποιηθεί.

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Πάντως η Εμμανουέλα, που έχει κάνει και συνεργασία με το νυχτερινό κέντρο Botoxe ως ενδυματολόγος, αναμένεται να δώσει το παρών και στο καλοκαιρινό Elan, όπου συνεχίζει από αυτό το Σάββατο τις sold out εμφανίσεις του πριν από την πρεμιέρα του στις 11 Σεπτεμβρίου στην «Πύλη Αξιού» της συμπρωτεύουσας.

Η σύντροφος του Νίκου Βέρτη με την καλή της φίλη και ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Cavo Tagoo, Σούλα Λιάκου, τον περασμένο μήνα στη Μύκονο.

Νίκος Βέρτης: Όσα έχει δηλώσει για την προσωπική του ζωή

Αν και μέχρι στιγμής ο Νίκος Βέρτης δεν έχει παραδεχτεί τη σχέση του η οποία, όπως λέγεται, μετράει ήδη 9 χρόνια, στις ελάχιστες συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια, έχει παραδεχτεί μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι τη γυναίκα της ζωής του θα τη συστήσει δημόσια μόνο όταν την παντρευτεί.

«Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της προσωπικής μου ζωής, δεν την κρύβω ούτε προσπαθώ να τη διατυμπανίζω. Η δική μου φιλοσοφία είναι πως όταν επιστρέφω στο σπίτι μου, θέλω απλώς να σβήνουν τα φώτα. Πιστεύω ακράδαντα πως η δόξα και τα χρήματα είναι επιφανειακά πράγματα και βρίσκονται γύρω από την ουσία, αλλά δεν είναι η ίδια η ουσία της ζωής. Η αληθινή πληρότητα βρίσκεται πάντα στα πολύ απλά και καθημερινά πράγματα» έχει παραδεχτεί ο Νίκος Βέρτης.

Τις ίδιες μέρες ο Νίκος Βέρτης είχε απαθανατιστεί μόνος του στην Ψαρού.

«Θέλω πάρα πολύ να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια» συμπληρώνει. «Όσο περνάει ο καιρός, η επιθυμία μου να αποκτήσω παιδιά γίνεται ολοένα και πιο έντονη, οπότε θα έρθει κι αυτό, αρκεί να είναι το θέλημα του Θεού. Όταν αποφασίσω να κάνω αυτό το βήμα, θέλω να είμαι απολύτως παρών. Δεν θέλω να φτάσουν τα παιδιά μου 20 χρονών και να συνειδητοποιήσω ότι έχασα τη χαρά να τα μεγαλώσω ο ίδιος, ούτε να τα μεγαλώσει κάποιος άλλος αντί για εμένα».

Στις αρχές Αυγούστου ο Νίκος Βέρτης εμφανίστηκε ξανά στη Μύκονο μαζί με τον συνεργάτη του Γιώργο Σαραφίδη.

«Για να μπορέσω να το ζω αυτό, ξέρω ότι θα χρειαστεί να κάνω ένα επαγγελματικό διάλειμμα και να ηρεμήσω από τις υπερβολές της δουλειάς μου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι τόσο απλό, διότι γύρω από τη δουλειά μου δεν ζω μόνο εγώ, αλλά εξαρτώνται άμεσα εκατοντάδες οικογένειες συνεργατών μου, γεγονός που κάνει τον προγραμματισμό πιο δύσκολο» καταλήγει ο Νίκος Βέρτης.