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Ο ίδιος τόνισε ότι οι δυο τους διατηρούν αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη, υπογραμμίζοντας πως δεν μετανιώνουν για τη σχέση που μοιράστηκαν στο παρελθόν.

Η Λίνα Πρίντζου επιβεβαίωσε το τέλος του γάμου τους μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξέφρασε τα συναισθήματά της για την κοινή τους διαδρομή.

Το ζευγάρι είχε ενωθεί με τα δεσμά του γάμου το 2014 σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία παρουσία στενών φίλων.

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Τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Λίνα Πρίντζου, αποκάλυψε στον τηλεοπτικό αέρα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, όπου έκανε γνωστό ότι οι δυο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν πλέον χωριστούς δρόμους.

Ο ίδιος, πάντως, μίλησε με θετικά λόγια για τη σχέση τους, τονίζοντας πως κανείς από τους δύο δεν μετανιώνει για όσα έζησαν μαζί. Όπως ανέφερε, παρά τον χωρισμό τους, εξακολουθούν να τους συνδέουν η αγάπη, η εκτίμηση και η αμοιβαία στήριξη.

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«Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι και αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι… Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Το μήνυμα της Λίνας Πρίντζου μετά την αποκάλυψη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου

Λίγες μετά την αποκάλυψη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου εκείνη έκανε μία δημοσίευση για το τέλος του γάμου τους.

Η Λίνα Πρίντζου διάλεξε να μοιραστεί την είδηση με τους ακολούθους της στο Instagram, αναρτώντας μια κοινή φωτογραφία τους από το παρελθόν, την οποία συνόδεψε με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα, αποχαιρετώντας όχι την αγάπη που μοιράστηκαν, αλλά τη μορφή που είχε μέχρι σήμερα η σχέση τους.

«Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη, που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί, που η ψυχή μας θέλει.

Γιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία», έγραψε χαρακτηριστικά η Λίνα Πρίντζου.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου ήταν μαζί πάνω από 15 χρόνια Η σχέση τους ξεκίνησε το 2009, ενώ λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να παντρευτούν.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν με έναν αρκετά απρόσμενο τρόπο, όταν η Λίνα Πρίντζου εργαζόταν σε τράπεζα και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν πελάτης της. Ο ίδιος έχει αφηγηθεί με χιούμορ ότι έβρισκε συχνά αφορμές για να περνά από την τράπεζα και να τη συναντά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αγόραζα μετοχές για να τη βλέπω». Τον Ιούνιο του 2014, το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Βενετία, σε μια λιτή τελετή, παρουσία περίπου 25 στενών φίλων και συγγενών.