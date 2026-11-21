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Η δημοσίευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καθιερωμένης αναδρομής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αμερικανικών ιστοσελίδων lifestyle.

Η 54χρονη πρωταγωνίστρια επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εικόνα της ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του Χόλιγουντ.

Η φωτογραφία απεικονίζει τη Βεργκάρα να ποζάρει στην άμμο φορώντας μαγιό και ασημένια κοσμήματα, διατηρώντας τη θηλυκότητά της χωρίς δισταγμούς.

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Η Σοφία Βεργκάρα θύμισε σε όλους γιατί θεωρείται εδώ και τρεις δεκαετίες ένα από τα μεγαλύτερα sex symbols του Χόλιγουντ. Η πρωταγωνίστρια του Modern Family ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, μια παλιά φωτογραφία της. Σε αυτήν είναι τόπλες, ξαπλωμένη στην άμμο μιας παραλίας, και φοράει μόνο ένα στρινγκ μαγιό. Η ανάρτηση έγινε με αφορμή το Throwback Thursday, τη «Πέμπτη της αναδρομής», την ημέρα που οι χρήστες των social media ανεβάζουν στιγμές από το παρελθόν τους.

Η ηθοποιός από την Κολομβία κλείνει φέτος τα 54 και δείχνει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να μοιράζεται τόσο τολμηρές εικόνες με τα εκατομμύρια των ακολούθων της. Τη φωτογραφία την αναδημοσίευσαν μέσα σε λίγες ώρες αμερικανικά lifestyle sites.

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Η φωτογραφία

Στη φωτογραφία η Βεργκάρα είναι απλωμένη στη λευκή άμμο, με το βλέμμα στραμμένο αλλού και τα μαλλιά της ελεύθερα. Φοράει ένα χαμηλοκάβαλο στρινγκ μαγιό με τροπικό σχέδιο σε πράσινες και λιλά αποχρώσεις, με κορδονάκια στα πλάγια και βολάν στη μέση. Για αξεσουάρ διάλεξε ασημένιους κρίκους στα αυτιά και ένα ασημένιο περιβραχιόνιο με πολλές βέργες.

Το αμερικανικό theFashionSpot, που πρώτο έγραψε για την ανάρτηση, χαρακτήρισε την εμφάνισή της «μια αβίαστη μελέτη στον παραθαλάσσιο μινιμαλισμό». Η εικόνα μοιάζει να έρχεται από άλλη εποχή, αφού στο βόρειο ημισφαίριο ο χειμώνας έχει ήδη μπει για τα καλά.

Πόσο χρονών είναι η Σοφία Βεργκάρα

Η Σοφία Βεργκάρα γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου 1972 στη Μπαρανκίγια της Κολομβίας. Τα 54α γενέθλιά της τα γιόρτασε στην Ιταλία τον περασμένο Ιούλιο και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή στα social media.

Παγκόσμια γνωστή έγινε με τον ρόλο της Γκλόρια στο Modern Family. Τον ρόλο αυτό τον έπαιξε για έντεκα σεζόν και της χάρισε τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy. Αργότερα άλλαξε εντελώς ύφος και υποδύθηκε τη βαρόνη των ναρκωτικών Γκρισέλντα Μπλάνκο στη σειρά «Griselda» του Netflix. Σήμερα είναι επίσης κριτής στο America’s Got Talent.

Παρά τα χρόνια που πέρασαν, οι πρωταγωνιστές του Modern Family μένουν δεμένοι: η ίδια έχει πει ότι εξακολουθούν να μιλάνε σε κοινό group chat, έξι χρόνια αφότου τελείωσε η σειρά.

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Ποιος είναι ο σύντροφός της

Η προσωπική ζωή της Βεργκάρα βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο. Τη σχέση της με τον επιχειρηματία Ντάγκλας Σαμπότ (Douglas Chabbott) την έκανε επίσημη τον Απρίλιο του 2025. Εκείνος βρέθηκε στο πλευρό της και στη διήμερη γιορτή των γενεθλίων της. Ο Σαμπότ είναι στέλεχος σε εταιρεία κοσμημάτων και κινείται σε κύκλους διασήμων.

Η διαφορά ηλικίας τους έχει γίνει θέμα συζήτησης: εκείνη είναι 54 κι εκείνος 39, δηλαδή 15 χρόνια μικρότερος. Ο Σαμπότ είναι μόλις τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος από τον γιο της, Μανόλο.

Ο γάμος και ο χωρισμός με τον Τζο Μαγκανιέλο

Πριν από τον Σαμπότ, η Βεργκάρα πέρασε έναν πολύκροτο χωρισμό. Με τον ηθοποιό Τζο Μαγκανιέλο παντρεύτηκε τον Νοέμβριο του 2015 σε μια πολυτελή τελετή στο Παλμ Μπιτς, αφού είχαν γνωριστεί λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιούλιο του 2023, μετά από επτά χρόνια γάμου, και το διαζύγιο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024.

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Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τον λόγο του χωρισμού, λέγοντας ότι εκείνος ήθελε παιδιά, ενώ η ίδια δεν ήθελε να γίνει «μεγάλη μαμά». Μετά το διαζύγιο είχε σχέση με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Τζάστιν Σάλιμαν, ο οποίος τη φρόντισε όταν συνερχόταν από μια σοβαρή επέμβαση στο γόνατο.

Το θέμα του Μαγκανιέλο επανήλθε πρόσφατα. Η Βεργκάρα δημοσίευσε ένα αινιγματικό μήνυμα, την ώρα που ο γιος της φάνηκε να αντιδρά στις αποκαλύψεις των απομνημονευμάτων του πρώην συζύγου της.

Ένα sex symbol που δεν «κρύβεται»

Από τα πρώτα της βήματα ως μοντέλο στην Κολομβία μέχρι τα κόκκινα χαλιά του Χόλιγουντ, η Βεργκάρα έχει χτίσει μια εικόνα γυναίκας που αγκαλιάζει το σώμα της και τη θηλυκότητά της χωρίς ενοχές. Η νέα throwback φωτογραφία ήταν άλλη μια τέτοια στιγμή.

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Πηγή: hellomagazine / AOL

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