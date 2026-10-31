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Μια βραδιά γεμάτη πίτσα, χορό και αγκαλιές πέρασαν η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα, οι οποίες βρέθηκαν στην πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ στο Μανχάταν και μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη συνάντησή τους στα social media.

Οι τρεις γυναίκες συναντήθηκαν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Crazy Pizza, στο πλαίσιο του τρίτου δείπνου που διοργάνωσε η Γερμανίδα παρουσιάστρια και μοντέλο για το Halloween. Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ελληνίδα σχεδιάστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να απολαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι πίτσας δίπλα στην ηθοποιό.

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«Σε ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη βραδιά», έγραψε η Σίλια Κριθαριώτη απευθυνόμενη στη Χάιντι Κλουμ, η οποία είχε αναλάβει τον ρόλο της οικοδέσποινας. Σε επόμενα πλάνα, οι δύο γυναίκες φαίνονται να χορεύουν και να αγκαλιάζονται, απολαμβάνοντας τη βραδιά.

Τις ευχαριστίες της προς την οικοδέσποινα εξέφρασε και η Σοφία Βεργκάρα μέσα από δική της ανάρτηση, γράφοντας: «Σε ευχαριστούμε για τα γέλια και την καταπληκτική πίτσα. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ».

Από την πλευρά της, η Χάιντι Κλουμ δημοσίευσε επίσης βίντεο από τη βραδιά, παρουσιάζοντας τους καλεσμένους της και τις εκπλήξεις που είχε ετοιμάσει.

Η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα μοιράστηκαν ακόμη περισσότερες στιγμές από τη συνάντησή τους στα stories τους. Η σχεδιάστρια επέλεξε ένα στενό μαύρο φόρεμα με φερμουάρ, ενώ η ηθοποιός εμφανίστηκε με δημιουργία που ξεχώριζε για το βαθύ ντεκολτέ και τις διαφάνειες στα πλευρά και στην πλάτη.



Η Χάιντι Κλουμ είχε επιλέξει, από την άλλη πλευρά, ένα πορτοκαλί φόρεμα με τούλι και έντονα βολάν, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνες μπότες πάνω από το γόνατο.