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Η δημιουργία του χώρου ξεκίνησε το 1576 από τους Βενετούς, οι οποίοι κατεδάφισαν οικίες μπροστά από το Παλαιό Φρούριο για αμυντικούς λόγους.

Η ονομασία της προέρχεται από τη βενετική λέξη spianata, που περιγράφει μια επίπεδη έκταση διαμορφωμένη μπροστά από οχυρώσεις.

Σήμερα, η Σπιανάδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ιστορικού κέντρου και σημαντικό σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Παρά την ύπαρξη μεγαλύτερων δημόσιων χώρων σε άλλες πόλεις, η Σπιανάδα ξεχωρίζει ως ενιαία πλατεία λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας της.

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Η Ελλάδα διαθέτει πολλά αξιοθέατα που ξεχωρίζουν για την ιστορική τους αξία, την αρχιτεκτονική τους και το μέγεθός τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια πλατεία που αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων.

Παρότι θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η μεγαλύτερη πλατεία βρίσκεται σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο, όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, η απάντηση βρίσκεται σε ένα από τα πιο όμορφα και δημοφιλή νησιά της Ελλάδας.

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Ο λόγος για την Κέρκυρα και την πλατεία Σπιανάδα, η οποία εκτείνεται δίπλα στην Παλιά Πόλη, απέναντι από το Παλαιό Φρούριο. Με έκταση περίπου 84.048 τετραγωνικών μέτρων, θεωρείται η μεγαλύτερη πλατεία στην Ελλάδα και, σύμφωνα με σχετικές αναφορές, στα Βαλκάνια.

Η Σπιανάδα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της Κέρκυρας, καθώς συνδυάζει την ιστορία του νησιού με την καθημερινή ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών του. Η θέση της, δίπλα στην Παλιά Πόλη, την καθιστά επίσης ιδανικό σημείο εκκίνησης για μια βόλτα στα γραφικά καντούνια.

Η ιστορία της πλατείας Σπιανάδα

Η σημερινή εικόνα της πλατείας συνδέεται άμεσα με την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας στην Κέρκυρα. Το 1576, οι Βενετοί προχώρησαν στην κατεδάφιση των κατοικιών που βρίσκονταν μπροστά από το Παλαιό Φρούριο, προκειμένου να δημιουργήσουν μια ελεύθερη ζώνη και να ενισχύσουν την άμυνα της πόλης.

Με την πάροδο των χρόνων, ο ανοιχτός αυτός χώρος διαμορφώθηκε και δεντροφυτεύτηκε, αποκτώντας σταδιακά τη μορφή της πλατείας που γνωρίζουμε σήμερα. Πλέον, η Σπιανάδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας και έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους δημόσιους χώρους του νησιού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ονομασία της. Η λέξη «Σπιανάδα» συνδέεται με τη βενετική λέξη spianata, η οποία στην ιταλική γλώσσα αναφέρεται σε μια επίπεδη ή ισοπεδωμένη έκταση. Η ονομασία παραπέμπει, επομένως, στη διαμόρφωση του ανοιχτού χώρου μπροστά από τις οχυρώσεις.

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Η πλατεία που αποτελεί σημείο συνάντησης στην Κέρκυρα

Η Σπιανάδα βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, δίπλα στην Παλιά Πόλη και κοντά σε σημαντικά ιστορικά αξιοθέατα. Η περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή γίνεται καλύτερα με τα πόδια, καθώς τα στενά καντούνια και τα ιστορικά κτίρια προσφέρονται για εξερεύνηση χωρίς αυτοκίνητο.

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Για όσους επισκέπτονται την Κέρκυρα με ΙΧ, η στάθμευση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνεται αισθητά. Ένας από τους χώρους που εξυπηρετούν τους επισκέπτες είναι το υπαίθριο δημοτικό πάρκινγκ κοντά στα Παλαιά Ανάκτορα.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός της Σπιανάδας ως μεγαλύτερης πλατείας των Βαλκανίων εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η έκταση ενός δημόσιου χώρου. Στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, για παράδειγμα, η πλατεία Unirii αναφέρεται ότι καλύπτει συνολική έκταση περίπου 97.000 τετραγωνικών μέτρων. Ωστόσο, ο χώρος διασχίζεται από δρόμο πολλών λωρίδων κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να μην αποτελεί ενιαία πλατεία με την ίδια έννοια.

Έτσι, η Σπιανάδα εξακολουθεί να ξεχωρίζει για το μέγεθός της, την ιστορική της διαδρομή και τη μοναδική θέση της στο κέντρο της Κέρκυρας.

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Με πληροφορίες από visit.corfu.gr