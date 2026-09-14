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Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή, ο 51χρονος άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, η 28χρονη μητέρα του παιδιού καταγγέλλει τον ίδιο της τον πατέρα και για κακοποίηση που, όπως υποστηρίζει, υπέστη η ίδια σε νεαρή ηλικία.

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Η ιατρική γνωμάτευση επιβεβαιώνει ότι η 8χρονη έχει υποστεί πρόσφατη σεξουαλική κακοποίηση, η οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, τοποθετείται χρονικά μέσα στις λίγες εβδομάδες που προηγήθηκαν της εξέτασής της. Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι και η μαρτυρία του 9χρονου αδελφού της, ο οποίος φέρεται να αποκάλυψε ότι, όταν η μητέρα, η γιαγιά και ο θείος του έλειπαν από το σπίτι, ο 51χρονος κλείδωνε το κορίτσι μέσα στο δωμάτιό του.

Από το δωμάτιο ακούγονταν τα κλάματα της 8χρονης, ενώ, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο κατηγορούμενος απειλούσε τον 9χρονο, προκειμένου να τον αποτρέψει από το να μιλήσει.

Η γιατρός που εξέτασε την υπόθεση αντιλήφθηκε άμεσα τα σημάδια που παρέπεμπαν σε κακοποίηση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αλλοιωθούν ή θα χαθούν κρίσιμα ιατροδικαστικά ευρήματα, δεν προχώρησε η ίδια στην εξέταση του παιδιού και παρέπεμψε τη μητέρα απευθείας στις αστυνομικές αρχές.

Η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ ο 51χρονος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος έχει εκτίσει στο παρελθόν δύο ποινές φυλάκισης στην Αλβανία, για αδικήματα που δεν συνδέονται με κακοποιητικές συμπεριφορές.