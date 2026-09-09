Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για την ανώνυμη καταγγελία βιασμού γυναίκας από «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή» που δημοσιεύθηκε στο Indymedia τοποθετήθηκε η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζει πως «σε ζητήματα έμφυλης και σεξουαλικής βίας δεν υπάρχουν “δικοί σας” και “δικοί μας”» και κάνει λόγο για «ανατριχιαστική» καταγγελία για την οποία «χρειάστηκε να βάλω μεγάλη δύναμη για να τη διαβάσω μέχρι το τέλος».

Advertisement

Advertisement

Και τονίζει: «η αριστερή ταυτότητα, η αντιφασιστική δράση και τα κινηματικά παράσημα δεν αποτελούν συγχωροχάρτι. Το αντίθετο. Σε πολιτικό αλλά και ηθικό επίπεδο, καθιστούν την αντίφαση ακόμη πιο κραυγαλέα…Καμία συγκάλυψη. Καμία σιωπή. Καμία κομματική ή κινηματική ασυλία. Καμία ανοχή. Για κανένα κερατά».

Όλη η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

Σε ζητήματα έμφυλης και σεξουαλικής βίας δεν υπάρχουν «δικοί σας» και «δικοί μας».

Η ανώνυμη καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε μέσω του #Indymedia είναι ανατριχιαστική. Χρειάστηκε να βάλω μεγάλη δύναμη για να τη διαβάσω ως το τέλος.

Όμως, η αριστερή ταυτότητα, η αντιφασιστική δράση και τα κινηματικά παράσημα δεν αποτελούν συγχωροχάρτι. Το αντίθετο. Σε πολιτικό αλλά και ηθικό επίπεδο, καθιστούν την αντίφαση ακόμη πιο κραυγαλέα: δεν μπορείς να επικαλείσαι την ισότητα, την αλληλεγγύη και την ελευθερία και την ίδια στιγμή να παραβιάζεις το σώμα και την αυτοδιάθεση μιας γυναίκας.

Ο φεμινισμός μας δοκιμάζεται ακριβώς εκεί: όταν η καταγγελία αγγίζει κάποιον από τον δικό μας πολιτικό χώρο.

Καμία συγκάλυψη.

Advertisement

Καμία σιωπή.

Καμία κομματική ή κινηματική ασυλία.

Γιατί σε μια εποχή όπου άλλοι συγκαλύπτουν τους ομοϊδεάτες του βιαστές και παιδοβιαστες, οι δικές μας αρχές δεν αλλάζουν ανάλογα με το ποιος κάθεται δίπλα μας ή απέναντί μας.

Καμία ανοχή.

Για κανένα κερατά».

Advertisement