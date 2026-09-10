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Ο 51χρονος σύζυγός της φέρεται να τη βίαζε και να την προσέφερε σε τρίτους έναντι αμοιβής, προσομοιάζοντας με την υπόθεση Πελικό.

Η εισαγγελία της πόλης Βελς εξετάζει το ενδεχόμενο η γυναίκα να υπήρξε θύμα ενός ευρύτερου κυκλώματος σεξουαλικής κακοποίησης.

Ένας δεύτερος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο κατά τον θάνατο του θύματος, ομολόγησε και ερευνάται για δύο περιπτώσεις κακοποίησης ατόμου με μειωμένη αντίσταση.

Ο σύζυγος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο κατηγορίας για ανθρωποκτονία, με την ποινή κάθειρξης να κυμαίνεται από δέκα έως είκοσι έτη ή ισόβια.

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Την υπόθεση του θανάτου μιας 39χρονης γυναίκας που φέρει πολλές ομοιότητες με την υπόθεση Πελικό στην Γαλλία- την οποία ο πρώην σύζυγός της τη νάρκωνε επί χρόνια για να τη βιάζουν άτομα που έβρισκε στο διαδίκτυιο και ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη-εξετάζουν οι τώρα οι αρχές στην Αυστρία.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στις 26 Ιουνίου μετά την σεξουαλική κακοποίηση από τον συζυγό της που φέρεται να την βίασε. Αλλά η εισαγγελία της πόλης Βελς εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο η άτυχη γυναίκα να ήταν θύμα μεγαλύτερου κυκλώματος σεξουαλικής κακοποίησης.

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Σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen ο 51χρονος, οδηγός φορτηγού, «διέθετε» την 39χρονη για 500 ευρώ αποκαλώντας την «νεκρό κρέας» σε συνομιλίες με πελάτες.

Την νύχτα της 26ης Ιουνίου 2026 η γυναίκα έπεσε θύμα βιασμού ενώ μαζί με τον 51χρονο σύζυγό της ήταν ένας συνομήλικός του.

Μέχρι σιγμής οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι μόνο ο σύζυγος έχει συνδεθεί με την πράξη που προκάλεσε τον θάνατό της 39χρονη ενώ για τον δεύτερο άνδρα που αναφέρεται ότι έχει ομολογήσει και έχει εκφράσει μεταμέλεια, ερευνάται για δύο περιπτώσεις κακοποίησης ανυπεράσπιστου ή μειωμένης αντίστασης ατόμου. Η μια, μάλιστα, θεωρείται ότι ήταν πράξη ιδιαίτερα εξευτελιστική για το θύμα.

Ο σύζυγος μπορεί να αντιμτωπίσει ποινή κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια ή ακόμη και ισόβια καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία.

Η τώς συζύγος του 51χρονου δηλώνει πως ήταν βίαιος κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και λέει ότι δεχόταν πιέσεις και από την οικογένειά του εξαιτίας των καταγγελιών της. «Τα πράγματα έγιναν ιδιαίτερα άσχημα μετά τη γέννηση του μικρότερου γιου μας», δήλωσε η 48χρονη ενώ λέει πως ο τέως συζυγός της ήταν τόσο βίαιος που αναγκάστηκαν να δώσουν σε συγγενείς τον σκύλο τους επιεδή τρομοκρατείτο στη θέα και μόνο του μεγαλόσωμου άνδρα, αφού ο άνδρας το χτυπούσε συνέχεια.

Υποστηρίζει ακόμη πως ο 51χρονος ήθελε να εξερευνήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες με άλλα ζευγάρια. «Εγώ όμως ήμουν πάντοτε αντίθετη και δεν το ήθελα», κατέθεσε η πρώην σύζυγός του.

Κάποια στιγμή ο τώς σύζυγός της έχασε εντελώς τον έλεγχο: «Κάθισε πάνω μου και άρχισε να με χτυπά στο πρόσωπο με τις δύο γροθιές του εναλλάξ. Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ έτσι. Τελικά με άφησε και πήγε για ύπνο.» ενώ αργότερα πήραν διαζύγιο.