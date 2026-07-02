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Οι αρχές εκτιμούν ότι το μέτρο θα μειώσει την κίνηση κατά 1.000 οχήματα ημερησίως, προωθώντας τη χρήση εγκαταστάσεων στάθμευσης και μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η απαγόρευση αφορά κυρίως ημερήσιους εκδρομείς, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις για κατοίκους, επαγγελματίες, άτομα με αναπηρία και επισκέπτες ξενοδοχείων εντός της ζώνης.

Αστυνομικοί διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν πρόστιμα έως 80 ευρώ σε οδηγούς που παραβιάζουν τους νέους περιορισμούς κυκλοφορίας στην πόλη.

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Το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας ξεκίνησε να εφαρμόζει από αυτό το καλοκαίρι απαγόρευση εισόδου για τα οχήματα των επισκεπτών στο ιστορικό κέντρο της πόλης, υιοθετώντας μια πολιτική που ακολουθούν πλέον ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης εξαιτίας του υπερτουρισμού.

Οι αρχές της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Αυστρίας εκτιμούν ότι το νέο πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου με σύνθημα «Λιγότερη κυκλοφορία, περισσότερη πόλη», θα περιορίσει την είσοδο περίπου 1.000 οχημάτων ημερησίως στο κέντρο της πόλης.

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Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, οι εγκαταστάσεις Park and Ride προσφέρουν ειδικό ημερήσιο εισιτήριο αξίας 7,50 ευρώ, το οποίο καλύπτει τη στάθμευση και τις απεριόριστες μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για έως και πέντε άτομα.

Salzburg'da Turist Trafiğine Sıkı Denetim: Şehir Merkezine Girişler Kısıtlanıyor pic.twitter.com/oivxQx3ecS July 1, 2026

Ο δήμαρχος του Σάλτσμπουργκ, Bernhard Auinger, παρουσιάζοντας το μέτρο το Μάιο, είχε τονίσει πως στόχος είναι να αποφευχθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. «Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τις χαοτικές συνθήκες κυκλοφορίας που είδαμε πέρυσι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η απαγόρευση απευθύνεται κυρίως στους ημερήσιους εκδρομείς που φτάνουν στην πόλη με ιδιωτικό αυτοκίνητο από πιο απομακρυσμένες περιοχές.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα οι κάτοικοι του κεντρικού Σάλτσμπουργκ, καθώς και οι μετακινήσεις για επαγγελματικούς λόγους, να μην επηρεαστούν από το μέτρο», υπογράμμισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ωφελημένοι θα είναι και οι ίδιοι οι επισκέπτες, οι οποίοι καταφθάνουν για να γνωρίσουν τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, όπως την «Οικία Μουσείο Μότσαρτ» και τον επιβλητικό Salzburg Cathedral, τον μπαρόκ καθεδρικό ναό του 17ου αιώνα.

Για την εφαρμογή των νέων περιορισμών, αστυνομικοί πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους, επιβάλλοντας πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 80 ευρώ σε οδηγούς οχημάτων με πινακίδες κυκλοφορίας εκτός της περιφέρειας του Σάλτσμπουργκ, εφόσον εισέρχονται στην παλιά πόλη και στη ζώνη γύρω από τη Staatsbrücke, την κρατική γέφυρα που διασχίζει τον ποταμό Salzach River.

Ωστόσο, προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την απαγόρευση. Ελεύθερη πρόσβαση εξακολουθούν να έχουν οι καθημερινοί μετακινούμενοι, τα οχήματα διανομών, τα ταξί, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και οι επισκέπτες που διαθέτουν επιβεβαιωμένη κράτηση σε ξενοδοχείο εντός της ζώνης περιορισμού.

Επιπλέον, από τους περιορισμούς εξαιρούνται και οι Γερμανοί οδηγοί που προέρχονται από τις γειτονικές περιοχές της Μπερχτεσγκάντεν και της Μπαντ Ράιχενχολ, λόγω της στενής διασυνοριακής σύνδεσής τους με το Σάλτσμπουργκ.

Με πληροφορίες από The Guardian