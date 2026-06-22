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Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Παρά την αρχική αστοχία του Μέσι σε εκτέλεση πέναλτι, η Αργεντινή διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και πέτυχε το δεύτερο τέρμα στις καθυστερήσεις.

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Με τον θρυλικό Λιονέλ Μέσι να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, η Αργεντινή νίκησε (2-0) την Αυστρία στο Dallas Stadium και προκρίθηκε στη «φάση των 32» του Μουντιάλ 2026.

Το ματς άρχισε με την Αργεντινή να δείχνει από πολύ νωρίς τις προθέσεις της, καθώς ο Λαουτάρο βγήκε τετ α τετ μόλις στο 4′, όμως ανετράπη αντικανονικά. Παρά το γεγονός ότι ο διαιτητής έχασε τη φάση, ο VAR τον διόρθωσε και η «Αλμπισελέστε» κέρδισε πέναλτι. Ο Λιονέλ Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση, όμως αστόχησε, καθώς έστειλε την μπάλα ξυστά έξω από το αριστερό δοκάρια του Σχλάγκερ. Στο 18′, ο 39χρονος θρυλικός μεσοεπιθετικός πάτησε περιοχή, απέφυγε έναν αντίπαλο κι εκτέλεσε, όμως ο Σχλάγκερ απέκρουσε, διατηρώντας το «μηδέν».

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Στο 31′, το σύνολο του Σκαλόνι πάτησε ξανά περιοχή και μετά από κάποιες κόντρες η μπάλα στρώθηκε στον Μέσι, ο οποίος σούταρε αμέσως, όμως είδε τον Αλάμπα να βάζει κόντρα και να απομακρύνει. Η λύση ήρθε στο 39′ και λογικά φαντάζεστε ποιος την έδωσε. Η Αργεντινή αναπτύχθηκε γρήγορα στην επίθεση, ο Μεντίνα γύρισε από τα αριστερά προς το όριο της περιοχής κι εκεί εμφανίστηκε ο Μέσι, ο οποίος με το χαρακτηριστικό του πλασέ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι έγραψε ιστορία. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 1-0.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον ρυθμό στα ίδια επίπεδα, αλλά τις ευκαιρίες να απουσιάζουν στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο 55′, ο Ζάμπιτσερ εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση κι ανάγκασε τον Μαρτίνες σε μία πολύ δύσκολη επέμβαση, στην καλύτερη στιγμή της Αυστρίας στο ματς. Οι παίκτες του Σκαλόνι ήλεγξαν το ρυθμό, ψάχνοντας παράλληλα ένα δεύτερο γκολ που δεν ερχόταν. Στο 65′ ο Μέσι έκανε ένα σουτ από πλάγια θέση, με τον Σχλάγκερ να αποκρούει, παρότι ο διαιτητής καταλόγισε άουτ. Στο 85′ ακολούθησε μία ακόμα σπουδαία ευκαιρία για την Αργεντινή, με τον Νίκο Γκονζάλεζ ο οποίος πέρασε τον Ντάνσο και βγήκε σε τετ α τετ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Το «κερασάκι στην τούρτα» ήρθε στο 90’+5′, όταν μετά από μία φάση διαρκείας και πολλά σουτ που είτε σταμάτησε ο Σχλάγκερ, είτε οι κόντρες, ο Μέσι εκτέλεσε από πλάγια θέση και σκόραρε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

ΓΚΟΛ: 39′, 90’+5′ Μέσι –

ΚΙΤΡΙΝΗ: 76′ Μεντίνα, 90’+2′ Μεντίνα – 40′ Πος, 76′ Λάιμερ

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μεντίνα (82′ Ταλιαφίκο), Λι. Μαρτίνες, Ρομέρο (58′ Οταμέντι), Μολίνα, Αλμάδα (64′ Άλβαρες), Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Ντε Πολ (82′ Παρέδες), Λα. Μαρτίνες (65′ Γκονζάλες), Μέσι

Αυστρία (Ραλφ Ράνγκνικ): Α. Σχλάγκερ, Λάιμερ, Αλάμπα (67′ Φριντλ), Ντάνσο, Πος (68′ Πρας), Χ. Σχλάγκερ, Σάιβολντ, Ζάμπιτσερ, Βάνερ (68′ Αρναούτοβιτς), Σμιντ (78′ Βίμερ), Γκρέγκοριτς (85′ Τσουκουεμέκα)