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Ιστορικής σημασίας αποδείχθηκε ο αγώνας Αργεντινή-Αυστρία για το Μουντιάλ 2026, χάρη στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αργεντινός σταρ μέχρι το γκολ που πέτυχε στο 38ο λεπτό απέναντι στην Αυστρία μοιραζόταν την πρωτιά με τον Μίροσλαβ Κλόζε και στην πραγματικότητα ήταν δεύτερος στις λεπτομέρειες.

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Ο Μέσι είχε σκοράρει 16 γκολ -όσα και ο Κλόζε- σε 27 αγώνες, ενώ ο επιθετικός της Γερμανίας τα είχε καταφέρει σε τρεις λιγότερους.

Πλέον, ο Μέσι έφτασε τα 17 γκολ και είναι μόνος του στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, πανηγυρίζοντας το ρεκόρ. Ο Μέσι έχασε την ευκαιρία να σπάσει το ρεκόρ νωρίτερα, καθώς αστόχησε σε πέναλτι που εκτέλεσε στο 9ο λεπτό.

Ο πίνακας των σκόρερ:

Παίκτης (χώρα)          Γκολ    Αγώνες

Μέσι (Αργεντινή}        17       28

Κλόζε (Γερμανία)         16       24

Ρονάλντο (Βραζιλία)    15       19

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Μίλερ (Δ. Γερμανία)  14       13

Εμπαπέ (Γαλλία)         14       15

Φοντέν (Γαλλία)           13        6

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Πελέ (Βραζιλία)         12       14

Κότσις (Ουγγαρία)       11        5

Κλίνσμαν (Γερμανία)      11       17

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