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Με επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Αυστριακός υφυπουργός Ψηφιοποίησης, Αλεξάντερ Πρελ, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλία για την εγκατάσταση της αμερικανικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic στην Ευρώπη, μία κίνηση που αντικρούει στους αυστηρούς περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στην πρόσβαση ξένων χωρών στα προηγμένα μοντέλα της εταιρείας.

Η Αυστρία θέλει την Anthropic στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τον Bloomberg, o κ. Πρελ τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να προσφέρει στην Anthropic ένα ελκυστικό πλαίσιο νομικής ασφάλειας, επενδυτικών ευκαιριών και κοινών αξιών, προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική παρουσία της στην Ένωση.

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Η πρωτοβουλία της Βιέννης εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΕΕ να περιορίσει την εξάρτησή της από αμερικανικές και κινεζικές τεχνολογίες, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Βρυξέλλες βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με την Ουάσιγκτον, μετά τους περιορισμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Trump στην πρόσβαση ξένων υπηκόων στα νεότερα μοντέλα AI της Anthropic.

Ο Πρελ υποστηρίζει ότι η παρουσία μιας εταιρείας του μεγέθους και της τεχνολογικής βαρύτητας της Anthropic στην Ευρώπη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πόλος προσέλκυσης ταλέντου, κεφαλαίων και τεχνογνωσίας. Παράλληλα, εκτιμά ότι δεν θα υποκαθιστούσε τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, αλλά θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση προτύπων και στην ενίσχυση του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης της ΕΕ.