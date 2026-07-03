Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 - Γύρος των 32 - Ισπανία εναντίον Αυστρίας - Στάδιο Λος Άντζελες, Ίνγκλγουντ, Καλιφόρνια, ΗΠΑ - 2 Ιουλίου 2026 Ο Ισπανός Μικέλ Ογιαρζαμπάλ πανηγυρίζει το τρίτο γκολ της ομάδας του μαζί με τους Γκάβι και Μαρκ Κουκουρέγια REUTERS/Lisi Niesner TPX ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ισπανία επικράτησε της Αυστρίας με 3-0 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό μετά από ασίστ του Μαρκ Κουκουρέγια.

Ο Πέδρο Πόρο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 66ο λεπτό με κεφαλιά έπειτα από ομαδική συνεργασία.

Ο Ογιαρθάμπαλ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 89ο λεπτό, αξιοποιώντας την κάθετη πάσα του Κουκουρέγια.

Η ισπανική ομάδα θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κροατία.

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Μια επιβλητική και άκρως πειστική εμφάνιση ήταν αρκετή για την Ισπανία, ώστε να σφραγίσει με συνοπτικές διαδικασίες το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Αυστρία και με το εμφαντικό 3-0 πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στα γήπεδα της Αμερικής.

«Καταιγίδα» με Ογιαρθάμπαλ από το πρώτο ημίχρονο

Από το εναρκτήριο σφύριγμα, η «Ρόχα» επέβαλε τον ρυθμό της, κυκλοφορώντας με υπομονή τη μπάλα και κρατώντας τους Αυστριακούς σε παθητικό ρόλο. Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε στο 29΄, όταν το γκολ του Κουκουρέγια ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Κουμπαρσί. Η πίεση, ωστόσο, απέδωσε καρπούς στο 36ο λεπτό. Ο εξαιρετικός Κουκουρέγια βρήκε με παράλληλο γύρισμα τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ στο ύψος του πέναλτι, και ο Βάσκος επιθετικός με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ. Οι Ισπανοί άγγιξαν το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όμως το φάουλ-οβίδα του Μπαένα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στην επαναφορά ο Σλάγκερ αρνήθηκε εντυπωσιακά το γκολ στον Γιαμάλ.

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Το «καθάρισε» ο Πέδρο Πόρο, έβαλε το κερασάκι ο Βάσκος

Στο δεύτερο μέρος, η Αυστρία προσπάθησε να αντιδράσει και έχασε τη μοναδική της κλασική ευκαιρία στο 61΄, με μια άστοχη κεφαλιά του Κάλαϊτζιτς. Η απάντηση της Ισπανίας ήταν άμεση και «θανατηφόρα». Πέντε λεπτά αργότερα (66΄), μετά από υποδειγματική συνεργασία των Κουκουρέγια και Μπαένα, ο Πέδρο Πόρο τρύπωσε στην καρδιά της αυστριακής άμυνας και με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 2-0.

Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε στο 89ο λεπτό. Ο Κουκουρέγια, πιστοποιώντας την εμφάνιση της ζωής του, έβγαλε μια μαγική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας και ο Ογιαρθάμπαλ με ψύχραιμο τετ-α-τετ διαμόρφωσε το τελικό 3-0, στέλνοντας την Ισπανία στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ντέρμπι ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία.

Οι συνθέσεις: ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (90΄+3΄ Πιούμπιλ), Κουκουρέγια, Ρόδρι, Πέδρι (90΄+3΄ Φαμπιάν Ρουίθ), Γιαμάλ, Μπαένα (71΄ Φεράν Τόρες), Ντάνι Όλμο (71΄ Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ.