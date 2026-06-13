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Η κυβέρνηση Τραμπ απαγορεύει σε ξένες κυβερνήσεις, εταιρείες και ιδιώτες την πρόσβαση στα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, μία κίνηση που ερμηνεύτηκε ως μία προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αντιμετωπίζει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αιχμής ως κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία εθνικής ασφάλειας, με την εταιρεία να βρίσκεται πλέον στη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου, καθώς κρίθηκε υπερβολικά επικίνδυνη για κυβερνητική χρήση.

Στη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

Η εταιρεία ξεκαθάρισε, πάντως, ότι τα υπόλοιπα μοντέλα της οικογένειας Claude εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά και δεν επηρεάζονται από τα συγκεκριμένα μέτρα.

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Πηγή: Reuters

Όπως μετέδωσαν οι New York Times, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, η εντολή περιορισμού της πρόσβασης στα νέα μοντέλα AI προήλθε από το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι περιορισμοί, ενώ η Anthropic δεν σχολίασε πέραν της δημόσιας ανάρτησής της και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Το Axios ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στα δύο ισχυρότερα μοντέλα της Anthropic, αντιμετωπίζοντάς τα ως τεχνολογίες με πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Η απόφαση αφορά κυβερνήσεις, εταιρείες ακόμη και τους χρήστες.

Το Mythos 5 είχε ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία στην Ουάσινγκτον και στη Silicon Valley, καθώς συνδέεται με προηγμένες δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Anthropic είχε παρουσιάσει το Fable 5 ως πιο περιορισμένη εκδοχή του Mythos 5, με πρόσθετα φίλτρα ασφαλείας για ευαίσθητα πεδία, όπως η κυβερνοασφάλεια, η βιολογία και άλλα αντικείμενα υψηλού ρίσκου.

Η απάντηση της εταιρείας

Η εταιρεία, πάντως, άφησε σαφείς αιχμές ότι θεωρεί την κυβερνητική απόφαση υπερβολική. «Ζητούμε συγγνώμη για αυτή την αναστάτωση στους πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για παρεξήγηση και εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Στις αρχές του τρέχοντος μηνός, η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα το οποίο προβλέπει τον έλεγχο των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, μια διαδικασία στην οποία η εταιρεία Anthropic συμμετέχει μέσω της συνεργασίας της με το Κέντρο Προτύπων και Καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης του Υπουργείου Εμπορίου.

The US government, citing national security authorities, has issued an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national, whether inside or outside the United States, including foreign national Anthropic employees.



The net effect of… — Anthropic (@AnthropicAI) June 13, 2026

Παρά τα προληπτικά αυτά μέτρα, το Axios αναφέρει ότι το διάταγμα παραμένει εθελοντικού χαρακτήρα και αποφεύγει ρητά την επιβολή ενός αυστηρού καθεστώτος αδειοδότησης, μια ρύθμιση την οποία εξασφάλισε ο επικεφαλής σύμβουλος της Λευκού Οίκου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, David Sacks, προκειμένου να αποτραπεί η λεγόμενη «ρυθμιστική δέσμευση» (regulatory capture) των μεγάλων εργαστηρίων τεχνολογίας, καθώς, όπως ανέφερε κυβερνητικό στέλεχος, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να διατηρήσει την ανάπτυξη της καινοτομίας χωρίς να πλήξει τη βιομηχανία του κλάδου.