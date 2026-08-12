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Περισσότεροι από δέκα πελάτες έχουν ήδη εγγραφεί στην εν λόγω υπηρεσία, καταβάλλοντας ποσά που κυμαίνονται από 60.000 έως 100.000 δολάρια μηνιαίως.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ζημιές ύψους 238 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από την πτώση των κρυπτονομισμάτων, καθώς ο όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε νέους επενδυτικούς τομείς.

Η νέα επιχειρηματική κίνηση έχει προκαλέσει νομικά και ηθικά ερωτήματα σχετικά με την κερδοφορία από τις δημόσιες δηλώσεις του βασικού μετόχου της εταιρείας.

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Περισσότεροι από 10 πελάτες έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής στη νέα, αμφιλεγόμενη υπηρεσία της Trump Media, η οποία προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση σε αναρτήσεις του Truth Social που μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές. Η υπηρεσία, με την ονομασία Truth API, ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου και δίνει σε χρηματιστές της Wall Street τη δυνατότητα να βλέπουν πρώτοι τις αναρτήσεις των λογαριασμών με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Κέβιν ΜακΓκέρν, οι πρώτοι πελάτες της υπηρεσίας είναι κυρίως εταιρείες υψηλής συχνότητας συναλλαγών (high-frequency trading firms), οι οποίες καταβάλλουν από 60.000 έως 100.000 δολάρια τον μήνα για την πρόσβαση.

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Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα, μετά την ανακοίνωση από την Trump Media ότι κατέγραψε ζημιές ύψους 238 εκατομμυρίων δολαρίων το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου. Σύμφωνα με την Trump Media and Technology Group, η τριμηνιαία ζημιά είναι πάνω από 10 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι απώλειες καταγράφηκαν καθώς ο όμιλος επεκτάθηκε και σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με τα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων και στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Trump Media is struggling, and now it’s turning back to its roots — offering a new service that lets people pay for faster access to Trump’s Truth Social posts. pic.twitter.com/OSXCGNilG1 August 11, 2026

Η εταιρεία, η οποία δεν έχει καταφέρει ακόμη να παρουσιάσει κέρδη, υποστηρίζει ότι θα επαναφέρει στο επίκεντρο τη βασική της δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Ιούλιο ανακοίνωσε το σχέδιο να προσφέρει σε εταιρείες της Wall Street και θεσμικούς επενδυτές ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Truth Social, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει συχνά σημαντικές ανακοινώσεις. Η δυνατότητα αυτή έχει ερμηνευτεί ως ένας τρόπος να αποκτούν οι συνδρομητές πλεονέκτημα στις συναλλαγές μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε μεγάλο όγκο.

Η απόφαση έχει προκαλέσει νομικά και ηθικά ερωτήματα, μεταξύ άλλων για το κατά πόσο είναι ορθό μια εταιρεία, στην οποία η οικογένεια του προέδρου εξακολουθεί να είναι ο βασικός μέτοχος, να έχει τη δυνατότητα να αποκομίζει κέρδη από τις δικές του δημόσιες δηλώσεις.

Στην ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα της Δευτέρας, η Trump Media ανέφερε ότι η νέα υπηρεσία «αναμένεται να προσφέρει στην εταιρεία μια νέα πηγή εσόδων». Ο ΜακΓκέρν εκτίμησε ότι η υπηρεσία μπορεί να εξελιχθεί σε μια «σημαντική» και «διαρκή» πηγή εσόδων, συμπληρωματικά προς την ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει τη διαφήμιση και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

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Όπως πρόσθεσε, η Trump Media εξετάζει επίσης ευκαιρίες συνεργασίας με εταιρείες τεχνολογίας, ειδησεογραφικούς οργανισμούς και αγορές στοιχημάτων. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της αποτελέσματα, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 89% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, κατέγραψε συνολική ζημιά, η οποία αποδόθηκε στην πτώση των κρυπτονομισμάτων.

Η Trump Media ανέφερε επίσης ότι ολοκλήρωσε το δεύτερο τρίμηνο με συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 2 δισ. δολαρίων και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περίπου 1,9 δισ. δολαρίων, στα οποία περιλαμβάνονται μετρητά, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και ψηφιακά νομίσματα. Ο όμιλος επεκτείνει τη δραστηριότητά του και σε τομείς όπως οι επενδύσεις και η κατοχή κρυπτονομισμάτων, αλλά και οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια.

Με πληροφορίες από BBC

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