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Ο πρόεδρος επιβιβάστηκε αρχικά στο επίσημο αεροσκάφος, αλλά μεταφέρθηκε κρυφά σε όχημα τροφοδοσίας για να επιβιβαστεί σε μικρότερο αεροσκάφος τύπου C-32A.

Το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα για την παραπλάνηση των μέσων ενημέρωσης και του προσωπικού που συνόδευαν την αποστολή.

Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος-δόλωμα έλαβαν οδηγίες να διατηρούν τα στόρια των παραθύρων κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ προσγειώθηκε στη Βρετανία νωρίτερα από το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν οι δημοσιογράφοι.

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Λόγω φόβου για ιρανική απόπειρα δολοφονίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφυγε με μυστική στρατιωτική πτήση από την Τουρκία τον προηγούμενο μήνα, με τον Λευκό Οίκο να λέει ότι πετούσε με το Air Force One.

Βίντεο από τη μυστική μεταφορά του Τραμπ

Η υπό άκρα μυστικότητα μεταφορά του μέσα σε ένα φορτηγό τροφοδοσίας του τουρκικού αεροδρομίου, προκειμένου να επιβιβαστεί σε στρατιωτικό αεροσκάφος, φαίνεται να έχει καταγραφεί σε βίντεο τον περασμένο μήνα.

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Wild Moment Trump Reportedly Snuck Off Air Force One in Catering Truck https://t.co/31WUv4QtLc pic.twitter.com/wKwgrCH4N0 — New York Post (@nypost) August 11, 2026

Το βίντεο δείχνει ένα φορτηγό τροφοδοσίας με ανυψωμένη πλατφόρμα — που συνήθως χρησιμοποιείται για τη φόρτωση γευμάτων — τοποθετημένο με την πλατφόρμα του ανυψωμένη στην απέναντι πλευρά του Air Force One, καθώς ο Τραμπ επιβιβαζόταν στο προεδρικό αεροσκάφος στην Άγκυρα στις 8 Ιουλίου, μετά την ετήσια διάσκεψη των αρχηγών κρατών του ΝΑΤΟ.

Όπως μεταδίδει το CNN, ο Τραμπ είχε ταξιδέψει στην Τουρκία με ένα νέο αεροσκάφος που είχε δωρίσει το Κατάρ και προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί ως Air Force One. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στη χώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι ο πρόεδρος θα αναχωρούσε με ένα παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος. Το CNN και άλλα μέσα είχαν μεταδώσει προηγουμένως ότι η αλλαγή συνδεόταν με ζητήματα ασφαλείας. Φαίνεται, όμως, ότι και αυτή η εξήγηση αποτελούσε μέρος της επιχείρησης παραπλάνησης.

Αφού επιβιβάστηκε στο παλαιότερο αεροσκάφος – μια στιγμή που καταγράφηκε από κάμερες – ο Τραμπ φέρεται να κατέβηκε κρυφά μέσω οχήματος τροφοδοσίας και να μεταφέρθηκε σε ένα μικρότερο αεροσκάφος τύπου Air Force C-32A.

O Τραμπ είχε πάρει το νέο αεροσκάφος που είχε δωρηθεί από το Κατάρ στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μα απρόσμενα χρησιμοποίησε ένα άλλο αεροπλάνο όταν έφευγε, σε μια κίνηση που προκάλεσε ερωτήματα για την ασφάλεια του νεότερου αεροπλάνου.

Σημειώνεται πως παρόμοια επιχείρηση είχε λάβει χώρα το 2000, που ο πρόεδρος Κλίντον χρησιμοποίησε ένα «ανώνυμο» αεροπλάνο για να πετάξει στο Πακιστάν ενώ το κανονικό Air Force One χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα».

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Σε αυτή την περίπτωση οι δημοσιογράφοι που νόμιζαν ότι ταξίδευαν με τον Τραμπ στο παλαιότερο Air Force One, που πρακτικά χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα, είπαν ότι έλαβαν οδηγία να κρατήσουν τα στόρια στα παράθυρα της καμπίνας για τους δημοσιογράφους κλειστά. Η Post έγραψε ότι, πέρα από τους δημοσιογράφους, κάποιο προσωπικό του Λευκού Οίκου πίστευε ότι ο πρόεδρος ήταν στο αεροπλάνο.

Ερωτηθείς αργότερα από δημοσιογράφους γιατί έπρεπε να το κάνουν αυτό, ο Τραμπ είπε επειδή ήταν «πιθανώς σε μια επικίνδυνη πτήση…μα αν πάω εγώ, έρχεστε και εσείς, σωστά;».

Το C-32A με τον Τραμπ πέταξε στη Βρετανία και έφτασε κατά τις 10.20 μμ, ενώ το παλαιότερο Air Force One και τα ΜΜΕ έφτασαν λίγο αργότερα, μετέδωσε η Post. Ήταν ασαφές πώς τον πήγαν πίσω στο παλαιότερο Air Force One.

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