Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη συνομιλιών με το Ιράν τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή τους συμμετέχοντες.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αβεβαιότητα και άγνοια σχετικά με την υποτιθέμενη κοινή στρατιωτική επίθεση, υποθέτοντας αρχικά ότι επρόκειτο για τακτική παραπλάνησης.

Παρά τις εξελίξεις, οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, ενώ η Τεχεράνη αρνείται σταθερά την επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, χωρίς να δίνει περαοτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ματαίωσαν επίθεση κατά του Ιράν «με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία», όπως ανέφερε σε ανάρτηση του Truth Social.

Επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον από το Νιου Τζέρσεϊ, ο Τραμπ ανέφερε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινούσαν το απόγευμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το που θα πραγματοποιούνταν ή ποιες πλευρές θα συμμετείχαν.

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US President Donald Trump said he called off a planned large-scale attack on Iran after allies and Tehran requested a pause, saying he expects deals on reopening the Strait of Hormuz and Iran's nuclear program https://t.co/RSu0mllrMh pic.twitter.com/j7AEfKvbbJ — Reuters (@Reuters) August 3, 2026

Ερωτηθείς αν υπάρχει διορία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει. «Αν θα προτιμούσα μια συμφωνία; Δεν επιδιώκω να σκοτώνεται κόσμος, γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν, πεθαίνει πολύς κόσμος, κι αυτό δεν το θέλουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν διεξάγουμε συνομιλίες με τις ΗΠΑ», λέει το Ιράν

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, και τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ. Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη συμφωνία για μια νέα θαλάσσια διαδρομή, σημειώνοντας ότι αυτό «δεν συνδέεται με το άνοιγμα ή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα».

Επισημαίνει ότι το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται σε διαβουλεύσεις αποκλειστικά με το Ομάν για τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς διαδρομής μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η συμφωνία για μια διαδρομή και η διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας αποτελούν μεν αναγκαία προϋπόθεση για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, αλλά όχι ικανή.

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«Τα Στενά του Ορμούζ δεν έκλεισαν λόγω διαφωνιών μεταξύ του Ιράν και του Ομάν», τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Τα Στενά αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της στρατιωτικής επιθετικότητας των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος».

Η στάση του Ισραήλ

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο Υπουργός Ενέργειας Ελί Κοέν τόνισε ότι υπάρχει στενός συντονισμός στις πληροφορίες και την ασφάλεια μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ. Ωστόσο, προειδοποίησε: «Με ή χωρίς συμφωνία, αν το Ιράν επιχειρήσει να ανανεώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα ή να εξελίξει τους βαλλιστικούς πυραύλους του, θα είμαστε εκεί. Θα αναλάβουμε δράση και θα χτυπήσουμε».

Ανώτατοι αμυντικοί και διπλωματικοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο ισραηλινό Channel 12 επεσήμαναν ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την υποτιθέμενη στρατιωτική επίθεση με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν.

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Israeli officials: We were left in the dark on nixed Iran attack; we don’t know what Trump’s endgame ishttps://t.co/CVgxgWi7Cq — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 2, 2026

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μας άφησε στο σκοτάδι. Ανώτατοι αξιωματικοί ενημερώνονταν για τις εξελίξεις από τις αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος

Σύμφωνα με το Times of Israel, η ισραηλινή πλευρά υπέθεσε ότι επρόκειτο για τακτική παραπλάνησης προκειμένου να εφησυχάσει τους Ιρανούς. Ωστόσο, όταν οι στρατιωτικοί και διπλωματικοί δίαυλοι κατάφεραν τελικά να επικοινωνήσουν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, επιβεβαίωσαν ότι ο Τραμπ είχε όντως αλλάξει γνώμη.

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Όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, «Τη στιγμή που μειώνουμε το επίπεδο συναγερμού, χρειάζεται πολύς χρόνος για να αναδιοργανωθούμε. Είναι απογοητευτικό να δεσμεύουμε όλους τους πόρους μας σε ένα μέτωπο και στη συνέχεια να διαπιστώνουμε ότι βρισκόμασταν σε ύψιστη επιφυλακή χωρίς λόγο. Δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο τελικός στόχος του προέδρου».

Παρά την αναβολή της επιχείρησης, σύμφωνα με το Channel 12, το Ισραήλ εκτιμά πως ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αλλάξει στάση ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

Mε πληροφορίες από Reuters, Times of Israel, Al Jazeera

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