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Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε το σχετικό δημοσίευμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, αναδεικνύοντας τη σύγκλιση απόψεων στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Ο Έλληνας υπουργός χαρακτήρισε την κυβερνητική πολιτική αυστηρή αλλά δίκαιη, επισημαίνοντας τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 70% μέσα σε ένα έτος.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του φράχτη στον Έβρο για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και αποκάλυψε τη στενή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.

Πλεύρης ανέφερε ότι η ελληνική πλευρά ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές με τις αμερικανικές αρχές, ενσωματώνοντας στοιχεία από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

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Μια ενδιαφέρουσα πολιτική «ανταλλαγή φιλοφρονήσεων» ανάμεσα στον Θάνο Πλεύρη και τον Ντόναλντ Τραμπ καταγράφεται με επίκεντρο το μεταναστευτικό. Ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε εκτενή συνέντευξή του στο αμερικανικό Breitbart, εξήρε την πολιτική Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να αναδημοσιεύσει το σχετικό δημοσίευμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social.

«Είμαι θαυμαστής του Τραμπ»

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Ο Θάνος Πλεύρης δεν έκρυψε την πολιτική του συμπάθεια προς τον Αμερικανό πρόεδρο. «Είμαι θαυμαστής του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι το σημαντικότερο επίτευγμα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο ήταν η αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά, εμμέσως, και της Ευρώπης.

Κατά τον Έλληνα υπουργό, η προηγούμενη ευρωπαϊκή πολιτική ήταν λανθασμένη, ενώ η αλλαγή πορείας στις Ηνωμένες Πολιτείες διευκόλυνε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αυστηρότερη στάση. Ως παραδείγματα ανέφερε τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία, συνδέοντας τη μετατόπιση και με την πίεση που ασκούν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι.

Για την Ελλάδα επικαλέστηκε δημοσκοπικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 30% διαφωνεί με την κυβερνητική πολιτική θεωρώντας ότι παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, το 35% συμφωνεί και ένα ακόμη 35% ζητά αυστηρότερα μέτρα.

«Το μήνυμα των πολιτών μας είναι ξεκάθαρο: αρκετά», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτησή του.

Τι είπε για την ελληνική πολιτική

Ο Πλεύρης παρουσίασε στο Breitbart το κέντρο επιχειρήσεων «Κένταυρος» του υπουργείου Μετανάστευσης, από το οποίο παρακολουθούνται σε 24ωρη βάση οι δομές φιλοξενίας, και περιέγραψε την κυβερνητική πολιτική ως «αυστηρή αλλά δίκαιη».

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Υποστήριξε ότι όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ μπορούν να λάβουν άσυλο και να εργαστούν στην Ελλάδα, ενώ για εκείνους που προέρχονται από ασφαλείς χώρες και δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ προβλέπεται κράτηση κατά την εξέταση του αιτήματός τους. Μετά την απόρριψη του ασύλου, σύμφωνα με όσα ανέφερε, η νέα νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές για την παράνομη παραμονή, ενώ δίνεται δυνατότητα εθελοντικής επιστροφής στη χώρα προέλευσης.

Παρέθεσε μάλιστα συγκεκριμένους αριθμούς: το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν, όπως είπε, 3.200 παράτυπες αφίξεις από την Αίγυπτο μέσω Λιβύης και μόλις 69 επιστροφές. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι αφίξεις μειώθηκαν στις 802 και οι επιστροφές αυξήθηκαν στις 330. Συνολικά υποστήριξε ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα έχουν υποχωρήσει περίπου 70% μέσα σε έναν χρόνο.

«Χωρίς τον φράχτη θα είχαμε χιλιάδες μετανάστες»

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον φράχτη του Έβρου, συγκρίνοντας εμμέσως τη λογική του με εκείνη του τείχους στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού.

Ο Πλεύρης υποστήριξε ότι χωρίς τον φράχτη η Ελλάδα θα αντιμετώπιζε χιλιάδες παράτυπες διελεύσεις και επισήμανε ότι στα χερσαία σύνορα ο συνδυασμός φυσικού εμποδίου, στρατού και αστυνομίας μπορεί να μηδενίσει ουσιαστικά τις ροές.

Θύμισε παράλληλα τα γεγονότα του Έβρου το 2020, όταν χιλιάδες μετανάστες επιχείρησαν να εισέλθουν μαζικά από την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι εκεί δεν προστατεύονται μόνο ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά σύνορα.

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Η συνεργασία με τις ΗΠΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αποκάλυψη του Πλεύρη ότι Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται πλέον στενότερα σε θέματα ασύλου και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε από το Breitbart εάν ορισμένα ελληνικά μέτρα έχουν επηρεαστεί από την πολιτική Τραμπ, απάντησε καταφατικά.

Παράλληλα αναφέρθηκε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, εκτιμώντας ότι, παρά τις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει παλαιότερες παρεμβάσεις του προς τους Ευρωπαίους, σήμερα θα διαπίστωνε ότι η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική έχει αλλάξει.

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Και ο Τραμπ απάντησε με… αναδημοσίευση

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Η συνέντευξη δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social το δημοσίευμα του Breitbart με τις δηλώσεις Πλεύρη, δίνοντας έτσι προσωπικά προβολή στα όσα είπε ο Έλληνας υπουργός για τη μεταναστευτική πολιτική του.

Δεν συνόδευσε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, την αναδημοσίευση με ξεχωριστή δήλωση για τον Πλεύρη. Η επιλογή του όμως να προωθήσει προσωπικά μια συνέντευξη στην οποία ο Έλληνας υπουργός δηλώνει «θαυμαστής του Τραμπ» και πιστώνει στον Αμερικανό πρόεδρο τη μεγάλη διεθνή στροφή στο μεταναστευτικό έχει το δικό της σαφές πολιτικό μήνυμα.

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Έτσι, Πλεύρης και Τραμπ βρέθηκαν να ανταλλάσσουν, έστω και με διαφορετικό τρόπο, πολιτικά εύσημα με κοινό παρονομαστή μια πολύ αυστηρότερη γραμμή απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση.