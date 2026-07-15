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Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πέτης Πέρκα, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε , μεταξύ άλλων, πως «το άσυλο πρέπει να αρθεί από τον Τζαβέντ Ασλάμ. Όχι γιατί το πιστεύω εγώ. Θα προσφύγω γιατί το άσυλο δίνεται ή παραμένει όταν κάποιος κινδυνεύει.

Αν δεν κινδυνεύει υπάρχει η νόμιμη μετανάστευση. Οι συνθήκες για τον Τζαβέντ Ασλάμ έχουν αλλάξει. Δεν διώκεται στο Πακιστάν το οποίο πλέον θεωρείται ασφαλής χώρα».

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(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πρόσθεσε μάλιστα πως «μου προκαλεί έκπληξη η απόφαση της επιτροπής στην οποία συμμετέχουν διοικητικοί δικαστές καθώς είναι η μόνη περίπτωση που διατηρούν το άσυλο σε Πακιστανό πολίτη που δεν διώκεται».

Η Πέτη Πέρκα, από την πλευρά της, κατηγόρησε τον Θάνο Πλεύρη πως είναι «πρωτεργάτης για την εισαγωγή της ακροδεξιάς ατζέντας στην κυβερνητική πολιτική».