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«Φέρνουμε το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης με τον καλύτερο τρόπο» τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης υποστηρίζοντας το νομοσχέδιο για την «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» που συζητείται στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα «που σαφώς έχει και ιδεολογικό πρόσημο αλλά ένα είναι βέβαιο ότι από όποια πλευρά και να το βλέπεις, δεν μπορεί μια χώρα να βρίσκεται σε μια κατάσταση που να μην μπορεί να ελέγξει τίποτα». Από τα στοιχεία, είπε ο κ. Πλεύρης αποδεικνύεται ότι οι ροές έχουν περιοριστεί και αυτό διαμορφώθηκε με πολλούς τρόπους. Επισήμανε, πως είμαστε υπέρ της αποτροπής αλλά εντός του διεθνούς δικαίου. Αποτροπή είναι να μιλάς με την Τουρκική Ακτοφυλακή και όταν ξεκινούν οι βάρκες να έχεις συνεργασία για να σταματούν. Το να κλείνεις τα σύνορά σου εκεί που μπορείς. Ακόμα και στην Κρήτη έχουμε πολιτικές αποτροπής που γίνονται για τις ροές από τη Λιβύη. Η διαχείριση των ροών είπε ο κ. Πλεύρης γίνονται στο πνεύμα της Συμφωνίας της Γενεύης για τους πρόσφυγες και αυτή είναι η απάντηση προς τη Δεξιά και την Αριστερά. Υπογράμμισε πως δεν αλλάζει κάτι με το νέο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες, αλλά για αυτούς που δεν θα λάβουν άσυλο. «Το νέο Σύμφωνο, μπορεί να μην είναι όπως θα το επιθυμούσαμε καθώς ήταν ένας συμβιβασμός μεταξύ κρατών- μελών με διαφορετικά συμφέροντα και μεταξύ πολιτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο. Επιτεύχθηκε μια ισορροπία μεταξύ των χωρών πρώτης και δεύτερης υποδοχής».

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Οι βασικές αρχές του Συμφώνου, είπε ο υπουργός, είναι να υπάρχει η άμεση λήψη βιομετρικών στοιχείων για να ξέρουμε από πού εισήλθε στην Ευρώπη. «Το προσφυγικό προφίλ δεν προκύπτει αυθαίρετα αλλά με βάση συγκριμένα στοιχεία. Το καθεστώς κράτησης όσων έχουν κάτω από 20% προσφυγικού προφίλ γίνεται για να μπορεί να εντοπίζονται για να μπορούν να επιστραφούν εάν απορριφθεί το αίτημά τους εντός 12 εβδομάδων. Οι επιστροφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι της τάξεως του 18% γιατί είναι δύσκολες καθώς χρειάζονται ταυτοποιήσεις από τις χώρες τους ότι είναι πολίτες τους».

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε πως «ο κανονισμός των ασφαλών χωρών δυστυχώς καταψηφίσθηκε από τους σοσιαλδημοκράτες στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο -ενώ ψήφισαν το Σύμφωνο Μετανάστευσης- που ήταν σημαντικό για την Ελλάδα γιατί μέσα στον κατάλογο των ασφαλών χωρών ήταν το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και η Αίγυπτο που έχουμε ροές και δεν έχουν προσφυγικό προφίλ οι πολίτες τους».

Προσέθεσε ότι οι Κόμβοι Επιστροφής σε τρίτες χώρες αφορά μετανάστες που απορρίφθηκε το αίτημα ασύλου τους και μπορούν οικειοθελώς να επιστρέψουν στην πατρίδα του- δεν κινδυνεύουν απλά εκμεταλλεύονται το γεγονός της μη συνεργασίας της χώρας τους για τον επαναπατρισμό τους. Θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στο να έρθουν ενώ θα συμβάλλουν στο να επιστρέψουν οικειοθελώς.

Αναγνώρισε ότι το μεγάλο πρόβλημα στο νέο Σύμφωνο είναι ότι παραμένουν οι όροι επιστροφής λόγω της Συμφωνίας του Δουβλίνου αλλά πετύχαμε να διαγράψουμε τις επιστροφές που θα έπρεπε να δεχθούμε στη χώρα μας για όσους έφυγαν σε χώρες δεύτερης εγκατάστασης έως τις 13 Ιουνίου και τις μηδενίζουμε.

Ο κ. Πλεύρης απευθυνόμενος στην κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ παρατήρησε ότι οι ενστάσεις που προβλήθηκαν δεν έχουν να κάνουν με τα εφαρμοστικά μέτρα αλλά με το πνεύμα και τα όσα προβλέπονται στο γράμμα του Συμφώνου, «που το ψήφισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Το ίδιο οξύμωρο, είπε σημειώνεται και με τα άλλα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ και του Λαϊκού Κόμματος που ψήφισαν τον Κανονισμό των Επιστροφών στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά εδώ έρχονται και δεν τα ψηφίσουν. Δηλαδή είπε ο υπουργός «ενώ στο Ευρωκοινοβούλιο πανηγυρίζετε για τον τρόπο που ψηφίζετε, έρχεστε στη Βουλή και τα καταψηφίζετε για να μην σας πουν ότι ψηφίσατε νομοσχέδιο του Μητσοτάκη! Αυτό είναι υποκρισία».

Το βασικό πρόβλημα σε ροές σήμερα, είπε ο υπουργός, είναι στην Κρήτη χωρίς να έχουμε φτάσει και πάλι στα επίπεδα άλλων χωρών. Ανέφερε ότι έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για τη δημιουργία μια προσωρινής δομής και όλα έχουν απορριφθεί σε αντίθεση με τη συνεργασία που υπήρξε με τα Χανιά. Ξεκαθάρισε πάντως και δεσμεύτηκε εάν και η τελευταία πρόταση που έχει κάνει για τη δημιουργία δομής στο παλαιό ΚΤΕΟ του Ηρακλείου απορριφθεί «ως υπουργός δεν θα αφήσω αυτή η διαχείριση να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου στην κορυφή της καλοκαιρινής περιόδου, ούτε θα μεταφέρω τον κόσμο από το Ηράκλειο στα Χανιά» και προσέθεσε ότι ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για να υπάρχει ειδικό πλοίο για τη μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη. Δεν μπορεί, είπε ο υπουργός, «όλη η χώρα να συμβάλει με τα κέντρα και τις δομές -που έχουν ακόμα και δύο νησιά όπως η Κω και η Λέρος- και το Ηράκλειο να αρνείται μια προσωρινή δομή στο Ηράκλειο. Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».